광명시의회 제298회 임시회 마무리...조례안 등 44건 심사

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회는 6일 제2차 본회의를 열고 제298회 임시회를 마무리했다고 밝혔다.

광명시의회는 6일 제2차 본회의를 열고 제298회 임시회를 마무리했다. [사진=광명시의회]

지난 2월 23일부터 12일간 열린 이번 임시회에서는 조례안 및 일반안 44건을 심사하고 2026년도 주요업무계획 보고 청취가 진행됐다.

시의회는 회기 동안 각 상임위원회별로 시민 생활과 밀접한 조례안 및 일반안을 심사하고 입법 취지와 타당성, 재정 영향 등을 중심으로 면밀히 검토했다.

또한 2026년도 주요업무계획 보고에서는 부서별 정책 목표와 중점 추진사업, 예산 집행 방향 등을 점검하고 시정 운영 전반에 대한 다양한 의견과 정책 대안을 제시했다.

특히 의원들은 주요 정책이 시민 체감도를 높일 수 있도록 실효성 있는 사업 추진과 철저한 예산 집행을 주문했다.

아울러 시의회는 이날 제2차 본회의에서 상정된 안건을 최종 의결한 뒤 제298회 임시회를 폐회했다.

시의회 관계자는 "이번 임시회는 2026년 시정 운영 방향과 주요 사업을 점검하는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 시민의 삶의 질 향상과 지역 균형발전을 위해 의회 본연의 역할에 충실하겠다"고 말했다.

