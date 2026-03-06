창원시, 이달의 우수공무원 4개 팀 선정…시민 안전·행정 효율성 제고

책임행정 문화 확산 및 사기 증진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 창원시는 6일 시청 시정회의실에서 '2월 이달의 우수공무원 표창 수여식'을 열고 시정 각 분야에서 탁월한 성과를 거둔 4개 팀에 표창장을 수여했다고 밝혔다.
이번에 선정된 부서는 ▲청년 일자리 창출과 자립기반 강화를 추진한 '청년정책담당관 청년일자리팀' ▲상하수도 사용료 체납액 징수를 통해 시 재정 확충에 기여한 '상수도사업소 마산급수센터 요금팀' ▲산불 예방대책 수립과 신속한 현장 대응으로 산불 피해 최소화에 앞장선 '의창구 산림농정과 산림팀' ▲창원시 전체 산림의 40%를 관리하며 주야간 산불예방 및 진화 업무를 수행한 '마산합포구 수산산림과 산림팀'이다.
창원시는 이번 포상을 통해 시민 안전과 행정 효율성 제고에 기여한 우수 공무원의 사기를 높이고, 책임행정 문화를 확산시킬 방침이다.
장금용 창원시장 권한대행은 "행정의 최일선에서 시민의 안전을 위해 헌신하는 직원들의 노고에 깊이 감사드린다"며 "앞으로도 시민의 행복과 시정 발전을 위해 최선을 다하는 직원들을 지속적으로 격려하고 지원하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com