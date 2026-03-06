전주시 '전주출판학교' 운영…독립출판 창작자 육성

9일부터 상반기 프로그램 참여자 모집
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 지역 독립출판 생태계 활성화와 창작자 양성을 위해 '2026 전주출판학교'를 운영한다고 6일 밝혔다.
시는 오는 9일부터 전주도서관 누리집을 통해 '2026 전주출판학교' 상반기 프로그램 참여자를 모집한다.
올해 전주출판학교는 상반기 전자책 출간 과정과 하반기 독립출판 출간 과정으로 운영되며, 참여자는 기획부터 집필·편집·디자인·인쇄·유통까지 출판 전 과정을 배울 수 있다.
상반기 전자책 출간 과정은 내달 2일부터 6월 4일까지 총 10회 진행된다. 조석중 배움아카데미 대표가 강의를 맡아 ChatGPT, Gemini, Canva 등 생성형 AI를 활용한 글쓰기와 전자책 제작 과정을 지도할 예정이다.
하반기 독립출판 출간 과정은 9월부터 11월까지 총 10회 운영된다. 이보연 곰곰출판 대표와 이승희 책공방 북아트센터 작가가 강의를 맡아 편집 프로그램 활용, 책 기획과 디자인, 샘플북 제작, 인쇄 발주까지 독립출판 전 과정을 교육한다.
특히 실제 책을 출간한 수강생에게는 '제5회 독립출판 북페어 전주책쾌' 참가 자격을 부여해 책 판매와 유통을 경험할 기회도 제공한다.
전주시 관계자는 "누구에게나 한 권의 책이 될 이야기가 있다"며 "출판에 관심 있는 시민들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.
