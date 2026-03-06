전주시 '전주출판학교' 운영…독립출판 창작자 육성

전자책·독립출판 출간 과정 교육 운영

9일부터 상반기 프로그램 참여자 모집

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시는 지역 독립출판 생태계 활성화와 창작자 양성을 위해 '2026 전주출판학교'를 운영한다고 6일 밝혔다.

시는 오는 9일부터 전주도서관 누리집을 통해 '2026 전주출판학교' 상반기 프로그램 참여자를 모집한다.

전주출판학교 안내 포스터[사진=전주시] 2026.03.06 lbs0964@newspim.com

올해 전주출판학교는 상반기 전자책 출간 과정과 하반기 독립출판 출간 과정으로 운영되며, 참여자는 기획부터 집필·편집·디자인·인쇄·유통까지 출판 전 과정을 배울 수 있다.

상반기 전자책 출간 과정은 내달 2일부터 6월 4일까지 총 10회 진행된다. 조석중 배움아카데미 대표가 강의를 맡아 ChatGPT, Gemini, Canva 등 생성형 AI를 활용한 글쓰기와 전자책 제작 과정을 지도할 예정이다.

하반기 독립출판 출간 과정은 9월부터 11월까지 총 10회 운영된다. 이보연 곰곰출판 대표와 이승희 책공방 북아트센터 작가가 강의를 맡아 편집 프로그램 활용, 책 기획과 디자인, 샘플북 제작, 인쇄 발주까지 독립출판 전 과정을 교육한다.

특히 실제 책을 출간한 수강생에게는 '제5회 독립출판 북페어 전주책쾌' 참가 자격을 부여해 책 판매와 유통을 경험할 기회도 제공한다.

전주시 관계자는 "누구에게나 한 권의 책이 될 이야기가 있다"며 "출판에 관심 있는 시민들의 많은 참여를 기대한다"고 말했다.

