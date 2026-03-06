전북자치도, 자동차 탄소중립포인트 참여자 모집…최대 10만원 인센티브

9~19일 선착순 3647대 접수, 주행거리 감축 실적 따라 지급

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 오는 9일부터 19일까지 자동차 탄소중립포인트제 참여자 3647대를 선착순 모집한다고 6일 밝혔다.

이 제도는 과거 평균 주행거리와 참여 기간 동안의 주행거리를 비교해 감축 실적에 따라 연간 최대 10만원의 인센티브를 지급하는 온실가스 감축 실천 사업이다.

자동차 탄소중립포인트제 안내 포스터[사진=전북자치도] 2026.03.06 lbs0964@newspim.com

인센티브는 감축 실적에 따라 최소 2만원에서 최대 10만원까지 차등 지급되며, 감축률과 감축량 중 참여자에게 유리한 기준이 적용된다.

올해 모집 규모는 지난해보다 늘어난 3647대다. 시군별로는 전주 1527대, 익산 488대, 군산 439대, 정읍 256대, 남원 197대, 김제 143대, 완주 177대 등이다.

참여 대상은 전북에 등록된 12인승 이하 비사업용 휘발유·경유·LPG 차량이며 전기차, 하이브리드, 수소차 등 친환경 차량은 제외된다.

참여 희망자는 자동차 탄소중립포인트제 누리집(car.cpoint.or.kr)에서 회원가입 후 문자로 안내되는 링크를 통해 차량 번호판과 계기판 사진을 제출하면 신청이 완료된다. 차량 소유주가 직접 신청해야 하며 1인당 1대만 참여할 수 있다.

신청은 사진 제출 기준 선착순 승인 방식으로 진행되며 모집 물량이 소진되면 접수가 마감된다.

지난해 전북에서는 2765대가 참여해 1516명이 총 1억942만원의 인센티브를 지급받았으며 약 611톤의 온실가스를 감축했다.

전북도는 자동차뿐 아니라 전기·수도·도시가스 사용량 절감에 따라 인센티브를 지급하는 '에너지 탄소중립포인트제'도 운영하고 있다.

해당 제도는 별도 모집기간 없이 누리집(cpoint.or.kr) 또는 시군을 통해 상시 신청할 수 있으며 현재 도내 24만2000세대가 참여 중이다.

이순택 전북자치도 환경산림국장은 "대중교통 이용이나 가까운 거리 도보 이동 등 작은 실천이 온실가스 감축으로 이어진다"며 "도민들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com