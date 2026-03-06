배우 노정의, '우주를 줄게'로 142개국 시청자 사로잡았다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 노정의가 해외 시청자들의 시선을 사로 잡고 있다.

노정의가 주연을 맡은 tvN 수목드라마 '우주를 줄게'가 해외 시장에서 유의미한 성과를 거두며 주목을 받고 있는 것이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 우주를 줄게 우현진 역 배우 노정의. [사진=나무엑터스] 2026.03.06 moonddo00@newspim.com

글로벌 OTT 라쿠텐 비키에 따르면, 공개 직후 미주·유럽·오세아니아·중동·인도 지역에서 시청자 수 기준 주간 순위 1위로 진입하며 글로벌 시청자들을 단숨에 매료시켰고, 미주·브라질·프랑스·인도·아랍 에미리트 등 주요 국가를 포함한 14개 국가 및 지역에서 시청자 수 1위, 평점 9.7점이라는 높은 수치를 기록했다.

뿐만 아니라 일본 최대 OTT 플랫폼 유넥스트에서도 전체 드라마 순위 3위, 한류아시아 부문 2위에 오르며 꾸준한 인기를 이어가고 있으며, 동남아 국가 및 지역에서 서비스되고 있는 HBO Max에서도 긍정적인 리뷰와 함께 좋은 시청 추이를 보이고 있다.

이러한 드라마의 인기 비결 중 하나로 노정의가 맡은 이모 '우현진'과 조카 '선우주'가 보여주는 케미스트리가 시청자들의 호응을 얻는 가운데, 아역 배우 박유호(선우주 역)와 자연스러운 호흡을 위해 노정의는 카메라 밖에서도 세심한 노력을 기울인 것으로 알려졌다. 특히 생애 첫 드라마 촬영에 나선 아역 배우가 현장에 온전히 녹아들 수 있도록, 촬영 대기 시간에도 일상의 순간을 함께하며 정서적 유대감을 쌓는 데 집중했다는 후문이다. 이처럼 단순한 연기 호흡을 넘어 실제 가족 같은 친밀함을 유지하려는 노정의의 배려는 화면에 고스란히 전해지며, 시청자들의 미소를 자아내는 '무공해 시너지'를 탄생시키는 원동력이 됐다.

한편, 로맨스의 흐름 역시 정점을 향해 고조되고 있다. 지난 9, 10회 방송에서는 마침내 서로의 마음을 확인한 현진과 선태형(배인혁)의 모습이 그려졌다. 현진은 정규직 전환이라는 기쁨을 안았지만, 자신을 지키고자 함께 지내던 집을 떠난 태형의 미국행 소식을 접하며 또 다른 감정의 파고를 맞았다. 빗속에서 지난 시간을 되돌아본 끝에 자신의 마음을 자각한 현진은 곧장 공항으로 달려가 태형과 마주했고, 진심 어린 고백과 함께 입을 맞췄다. 이에 화답하듯 이어진 태형의 키스는 두 사람의 쌍방향 로맨스가 본격적으로 시작됐음을 알리며 향후 전개에 대한 기대감을 끌어올렸다.

tvN '우주를 줄게' 11회, 최종회는 수, 목요일 밤 10시 40분에 방송된다.

moonddo00@newspim.com