부산수학문화관, 인공지능 수학 주말캠프 운영…창의·논리력 함양

중학생 AI 로봇, 고등학생 의사결정

AI 수학적 구조 이해, 융합인재 양성

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시교육청창의융합교육원 분원인 부산수학문화관은 다음달부터 11월까지 부산지역 중·고등학생 500명을 대상으로 '2026 인공지능 수학 주말캠프'를 운영한다고 6일 밝혔다.

부산수학문화관 '2026 인공지능수학 주말캠프' 포스터[사진=부산수학문화관] 2026.03.06

이번 캠프는 인공지능(AI)과 수학을 융합한 프로그램으로, 미래사회가 요구하는 창의적 문제해결력과 논리적 사고력 향상을 목표로 마련됐다.

운영은 1학기(3월 28일~7월 26일) 3기수, 2학기(8월 29일~11월 15일) 2기수로 나눠 주말과정으로 진행된다. 중학생 과정에는 ▲스파이크프라임 인공지능 AI ▲인공지능 로봇 피지컬 AI ▲바이브 코딩으로 배우는 AI 수학 등 학년별 맞춤형 프로그램이 포함됐다.

고등학생 과정은 ▲경로를 판단하는 AI ▲매칭하고 추천하는 AI ▲수학으로 설계하는 의사결정 AI ▲데이터로 표현하는 AI ▲연결로 판단하는 AI 등 주제 가운데 선택 참여가 가능하다. AI의 수학적 원리와 실제 응용력을 동시에 체득할 수 있도록 구성됐다.

참가 신청은 6일 오전 9시부터 13일 오후 5시까지 부산시교육청 통합예약포털에서 선착순으로 접수한다.

한종환 창의융합교육원장은 "학생들이 단순히 인공지능을 활용하는 수준을 넘어 AI의 수학적 구조를 스스로 이해하고 설계할 수 있는 계기가 되길 바란다"며 "미래 융합인재 양성을 위한 프로그램을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com