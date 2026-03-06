부산교육청, 3월 '학부모 행복학교' 운영…자녀 교육역량 강화

정서적 교감 통한 학습 동기 유발 방안

학부모지원포털 통해 교육 신청 가능



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 학부모의 자녀 교육 역량 강화를 지원하기 위한 '학부모 행복학교'를 운영한다고 6일 밝혔다. 올해 3월 프로그램은 '마음 읽어주는 부모, 신나게 공부하는 아이'를 주제로 열린다.

3월 학부모 행복학교 홍보포스터 [사진=부산시교육청] 2026.03.06

이번 강의는 입시 경쟁과 급변하는 교육환경 속에서 자녀가 스스로 학습 동기를 갖고 성장하도록 돕는 부모의 역할과 소통법을 제시한다. 교육청은 정서적 교감을 바탕으로 한 가정 내 자녀 교육력 강화에 중점을 두고 있다.

강의는 노규식 연세휴클리닉 원장이 맡는다. 그는 소아청소년 정신건강의학전문의이자 학습능력 전문가로, SBS '영재발굴단' 자문위원과 EBS '60분 부모'에서 자녀의 잠재력 개발과 공감 소통의 가치를 강조해왔다.

교육은 오는 30일 오전 10시 부산진구 양정동 교육연구정보원에서 열린다. 참석 희망자는 학부모지원포털을 통해 참여 방법과 세부 일정을 확인할 수 있다.

김석준 교육감은 "아이들이 스스로 배우는 힘을 기르기 위해서는 가정에서의 정서적 교감이 중요하다"며 "부모가 자녀의 마음을 이해하고 자존감과 학습 의욕을 함께 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

