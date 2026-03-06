전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
문화·연예 문화·연예일반

속보

더보기

성인 연간 독서율 38.5% '20대 유일 반등'…국민 독서실태 조사

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

전자책·오디오북 새 독서 문화로 부상
"책 읽는 것이 재미있다" 20.3%로 처음으로 1위 올라

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 우리나라 전체 독서율은 하락했지만 텍스트 힙 열풍이 분 20대는 유일하게 반등한 것으로 나타났다.

문화체육관광부는 전국 성인 5000명과 초·중·고등학생 2400명을 대상으로 실시한 '2025년 국민 독서실태 조사' 결과를 6일 발표했다.

전체 독서율은 하락했지만 텍스트 힙 열풍이 분 20대는 유일하게 반등한 것으로 나타났다. [사진= 뉴스핌 DB]

지난 1년간(2024년 9월~2025년 8월) 성인의 연간 종합독서율은 38.5%로, 2023년 대비 4.5%포인트 하락했다. 연간 독서량도 2.4권으로 1.5권 줄었다. 학생 독서율은 94.6%로 여전히 높은 수준이나, 2년 전보다 1.2%포인트 소폭 감소했다.

반면 20대(만 19~29세)는 종합독서율이 75.3%로 0.8%포인트 증가하며 유일하게 반등했다. 최근 도서전 방문 열풍, 야외 독서, 필사·교환 독서 유행 등이 청년층의 독서 관심을 끌어올린 것으로 분석된다. 매체별 독서 행태에서도 변화가 뚜렷했다. 20대의 전자책 독서율은 59.4%로, 종이책 독서율(45.1%)을 14%포인트 이상 앞질렀다. 청년층을 중심으로 디지털 독서로의 전환이 본격화되고 있는 것으로 드러났다. 오디오북(소리책)도 새로운 독서 매체로 빠르게 자리잡고 있다. 60대 미만 전 연령대에서 오디오북 독서율이 상승해, 읽는 독서에서 듣는 독서로의 확장이 확인됐다.

성인이 책을 읽는 가장 큰 이유로 '책 읽는 것이 재미있어서(20.3%)'가 처음으로 1위에 올랐다. 2위는 '자기 계발(18.5%)'이었다. 2019년과 2021년에는 '지식·정보 습득', 2023년에는 '마음의 성장(위로)'이 1순위였던 것과 비교하면, 독서 자체의 즐거움을 중시하는 방향으로 인식이 변화하고 있다. 학생의 경우 '학업에 필요해서(30.0%)'가 1위였고, '재미있어서(28.3%)'가 그 뒤를 이었다.

[자료= 문체부]

독서를 가로막는 장벽으로는 성인과 학생 모두 '시간 부족'을 가장 많이 꼽았다. 성인의 24.3%, 학생의 19.1%는 '책 이외의 다른 매체·콘텐츠 이용'을 주요 이유로 들었으며, 성인의 10.9%는 '다른 여가·취미활동' 등의 이유다.

세대·소득 간 독서 격차도 여전히 큰 과제로 남았다. 60세 이상 고령층의 종합독서율은 14.4%로, 20대(75.3%)와 무려 60%포인트 이상 차이가 났다. 월평균 소득 200만 원 이하 저소득층의 독서율은 13.4%에 불과해, 500만 원 이상 고소득층(56.1%)과 42%포인트 넘는 격차를 보였다.

문체부는 지역 서점을 거점으로 생애주기별 독서 프로그램을 추진하고, 독서경영 우수직장(277곳)의 직장 문고와 북클럽 운영을 확대 지원한다. 또한 여행·여가와 연계한 독서 문화 확산, 전자책·오디오북 열람 지원, 다양한 출판 콘텐츠 제작 지원도 이어갈 계획이다.

문체부 정책 담당자는 "책은 인공지능(AI) 시대에 생각하는 힘을 길러주는 소중한 자산이다. 지역 서점에서 생애주기별 독서 프로그램을 새롭게 추진하고, 독서경영 우수직장(작년기준 277곳)에 대해 직장 문고와 독서모임(북클럽) 등을 확대 지원하는 한편, 지역 곳곳에서 여행, 여가 활동 등과 연계해 책을 즐기고 소통하는 독서 문화를 확산하는 데 힘쓰겠다. 아울러 디지털 미디어 환경 변화에 맞춰 다양한 출판 콘텐츠 제작과 전자책·소리책 열람도 지원해 나가겠다"라고 밝혔다.

fineview@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
사진
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동