2026.03.06 (금)
消息：中东局势升温 美军或从驻韩部队调派防空力量

※ 번역할 언어 선택

纽斯频通讯社首尔3月6日电 在美国与伊朗之间的武力冲突愈演愈烈之机，有迹象显示驻韩美军正准备抽调部分核心战力至海外。韩国政府称，不排除驻韩美军的爱国者等防空资产近期可能转移至中东，正密切关注相关动向。

资料图，仅供参考。【图片=路透社/纽斯频】

据政府消息人士6日透露，近期驻韩美军已将原本部署在其他基地的爱国者（PATRIOT）拦截导弹发射架及导弹弹体转移至京畿道平泽市松炭一带的乌山空军基地。除原有连队外，基地内新增部署了额外装备，发射架数量显著增加。5日晚，现场确认有大型运输机C-17和C-5并列停靠。

C-17正是去年6月美国对伊朗发动"午夜重锤"空袭前夕，用于将驻韩美军两个爱国者导弹连轮换部署至中东时投入的机型。由于类似部署模式重现，外界普遍猜测此次调动是"准备抽调至中东"。驻韩美军对此未予具体回应，仅表示"对于特定资产的调动及重新部署不予置评"。

随着中东战线转向长期化，美国国内防空系统库存短缺问题日益加剧。路透社当地时间3日报道称，特朗普政府计划召集洛克希德·马丁等军工企业负责人至白宫，商讨扩大防空导弹供应方案。

英国《金融时报》4日报道，海湾地区主要美军基地也已进入紧急状态，确保爱国者、NASAMS、SM-3拦截导弹的供应。报道称，美国虽已承诺向盟国提供额外支援，但实际装备交付出现延迟。

韩国军方相关人士表示："乌山基地加强部署可能仅为单纯训练，但也可能是为向中东调派装备而进行的集结阶段。"

军方内部有观点认为，驻韩美军不仅可能抽调主要防空武器，ATACMS战术地对地导弹、MLRS多管火箭炮，甚至星州郡的萨德（THAAD）反导系统部分装备也可能成为抽调对象。这些战力是防御朝鲜弹道导弹体系的核心力量，一旦部分装备被抽调，防御态势可能出现空缺。韩国政府正研究应对方案，若美方正式提出抽调请求，将立即投入韩军替代及补充战力，以最大程度减少防御空白。

军方人士表示："驻韩美军的任务在于维持韩美联合防御态势，并为地区稳定作出贡献。韩美双方正就相关事宜保持紧密合作。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社

경남지사 후보에 김경수 단수 공천 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 5일 경남지사 후보로 김경수 대통령 직속 지방시대위원장을 단수 공천하기로 했다. 김이수 민주당 공천관리위원장은 이날 서울 여의도 국회에서 열린 기자간담회에서 "민주당 공천관리위원회는 김경수 후보를 경남도지사 후보로 단수 선정했다"며 "김 후보는 2018년 경남지사에 당선돼 성공적으로 도정을 이끈 경험이 있다"고 밝혔다. 이번 단수 공천은 인천시장 후보로 박찬대 의원, 강원도지사 후보로 우상호 전 대통령 정무수석비서관을 단수 공천한 데 이어 세 번째다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장이 5일 오후 서울 여의도 국회에서 소감을 밝히고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 위원장은 "이재명 정부 출범과 함께 지방시대 위원장을 맡아 정부의 국정 철학은 물론 지역 균형 발전에 대한 이해도 역시 최고 수준"이라고 했다. 그러면서 "부·울·경 메가시티 꿈이 무너진 자리엔 5극3특 꿈이 빛나고 있다"며 "이재명 정부 국정 철학 이해와 지역 균형 발전 DNA 갖춘 사람만이 이 꿈을 현실로 만들 수 있다"고 말했다. 정청래 민주당 대표는 "우상호 후보, 박찬대 후보, 김경수 후보 모두 6.3 지방선거에서 이재명 정부 성공이라는 시대정신을 반영하기 위해서 반드시 승리할 필승 카드"라고 했다. 이어 "김경수 후보는 고 노무현 대통령을 지근거리에서 보좌했던 참여정부의 마지막 비서관"이라며 "노무현 대통령 퇴임 이후 귀향할 때 같이 봉하마을로 내려갔고, 노무현 대통령 서거 이후에도 봉하마을을 지켰던 의리와 뚝심의 봉하마을 지킴이 중 한 명"이라고 설명했다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 정청래 더불어민주당 대표가 5일 오후 서울 여의도 국회에서 경남지사 후보로 단수 공천된 김경수 지방시대위원장과 포옹하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 그러면서 "김경수 후보자의 건승을 바라며 노짱(노무현 전 대통령)을 기리는 동지로서 꼭 당선될 수 있도록 당대표인 나도 혼신의 노력을 다하겠다"고 강조했다. 김경수 위원장은 "지역 발전에서 갈수록 잊히는 경남을 다시 일으켜 세우라는 민주당 당원과 도민 뜻이 담긴 결정이라고 생각한다"며 "경남을 반드시 바꾸고 경남과 부울경에서 이재명 정부의 성공을 앞장서서 이끌어야 한다. 당원과 도민이 주는 엄중한 명령"이라고 했다. 이어 "당 결정을 무겁게 받아들이고 반드시 승리로 보답하겠다"고 밝혔다. 댓글조작 사건인 이른바 드루킹 사건으로 인해 지사직을 상실하고 복역한 것과 관련해서는 "도지사 직을 어떤 이유로든 끝까지 완수하지 못하고 도정 중단한 건 죄송스러운 일"이라며 "진실 여부를 떠나서 대단히 죄송하고 송구하다"고 했다. chogiza@newspim.com 2026-03-05 14:28
코스닥 매수 사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 이란 전쟁 확전 불안감속 6일 오전 코스닥이 전장 종가보다 34.41포인트(3.08%) 상승한 1150.82로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.03.06 yym58@newspim.com   2026-03-06 09:41

