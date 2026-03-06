消息：中东局势升温 美军或从驻韩部队调派防空力量

纽斯频通讯社首尔3月6日电 在美国与伊朗之间的武力冲突愈演愈烈之机，有迹象显示驻韩美军正准备抽调部分核心战力至海外。韩国政府称，不排除驻韩美军的爱国者等防空资产近期可能转移至中东，正密切关注相关动向。

资料图，仅供参考。【图片=路透社/纽斯频】

据政府消息人士6日透露，近期驻韩美军已将原本部署在其他基地的爱国者（PATRIOT）拦截导弹发射架及导弹弹体转移至京畿道平泽市松炭一带的乌山空军基地。除原有连队外，基地内新增部署了额外装备，发射架数量显著增加。5日晚，现场确认有大型运输机C-17和C-5并列停靠。

C-17正是去年6月美国对伊朗发动"午夜重锤"空袭前夕，用于将驻韩美军两个爱国者导弹连轮换部署至中东时投入的机型。由于类似部署模式重现，外界普遍猜测此次调动是"准备抽调至中东"。驻韩美军对此未予具体回应，仅表示"对于特定资产的调动及重新部署不予置评"。

随着中东战线转向长期化，美国国内防空系统库存短缺问题日益加剧。路透社当地时间3日报道称，特朗普政府计划召集洛克希德·马丁等军工企业负责人至白宫，商讨扩大防空导弹供应方案。

英国《金融时报》4日报道，海湾地区主要美军基地也已进入紧急状态，确保爱国者、NASAMS、SM-3拦截导弹的供应。报道称，美国虽已承诺向盟国提供额外支援，但实际装备交付出现延迟。

韩国军方相关人士表示："乌山基地加强部署可能仅为单纯训练，但也可能是为向中东调派装备而进行的集结阶段。"

军方内部有观点认为，驻韩美军不仅可能抽调主要防空武器，ATACMS战术地对地导弹、MLRS多管火箭炮，甚至星州郡的萨德（THAAD）反导系统部分装备也可能成为抽调对象。这些战力是防御朝鲜弹道导弹体系的核心力量，一旦部分装备被抽调，防御态势可能出现空缺。韩国政府正研究应对方案，若美方正式提出抽调请求，将立即投入韩军替代及补充战力，以最大程度减少防御空白。

军方人士表示："驻韩美军的任务在于维持韩美联合防御态势，并为地区稳定作出贡献。韩美双方正就相关事宜保持紧密合作。"（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社