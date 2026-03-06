경기도농업기술원, 축산분야 AI 기반 사업…"출하 소득 늘고·사고 줄어"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도농업기술원이 인공지능과 첨단정보통신(ICT) 기술을 축산 현장에 적용한 '2025년 축산분야 인공지능 기반 시범사업'을 추진한 결과, 출하 소득은 늘고 분만사고는 줄어든 것으로 나타났다고 6일 밝혔다.

출하 선별 시스템. [사진=경기도]

경기도농업기술원은 지난해 시범사업으로 '비육돈 출하 선별시스템'과 '모돈 분만관리 시스템'을 추진했다. 체중 측정, 분만 관리 등 핵심 공정을 데이터 기반으로 전환한 사업이다.

'비육돈 출하 선별시스템'은 인공지능이 비접촉 방식으로 돼지 체중을 측정해 최적의 출하 시기를 알려주는 시스템으로 안성·포천·여주 6개 농가에 도입했다. 도입 결과 출하일령이 182.3일에서 176.7일로 5.6일 단축됐으며, 1+등급 출하율은 35.3%에서 37.7%으로 2.4%p 증가하고, 두당 소득은 10만 원에서 11만 8천 원으로 18% 늘었다.

포천 지역에 보급한 '모돈 분만관리 시스템'은 첨단정보통신(ICT) 장비로 모돈 상태를 실시간 모니터링한다. 그 결과, 모돈의 유방염이나 발열, 식욕 부진, 새끼 압사 등 모돈 사고 발생률이 3.1%에서 2.7%로 0.4%p 감소했다.

모돈당 연간 출하 새끼돼지수는 18.3두에서 19.2두로 4.9% 향상됐으며, 실시간 알림 기능을 통해 농가의 상주 부담도 줄었다.

이준배 경기도농업기술원 기술보급과장은 "인공지능 기술이 축산 현장의 생산성과 소득을 높이는 대안이 될 수 있음을 확인했다"며 "앞으로도 현장의 의견을 반영해 스마트 축산 확대로 축산농가의 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.

