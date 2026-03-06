韩国内需低迷下 外国游客成百货店核心客群

纽斯频通讯社首尔3月6日电 在韩国内需低迷导致流通业整体遇冷的情况下，外国游客正成为推动行业下一阶段增长的核心力量。随着主要百货商店以韩流为引领变身为国际消费与娱乐空间，外国游客销售额飙升，成为竞争关键决胜点。

【插图=AI生成】

据业界5日消息，去年新世界百货的外国游客销售额达6500亿韩元，同比增长70%。今年这种增势更加明显。今年1月，单月外国游客销售额突破900亿韩元，刷新月度历史最高纪录。

现代百货去年外国游客销售额达7000亿韩元，同比增长25%；乐天百货去年外国游客销售额也同比增长37%，呈现持续上升趋势。

这已超越单纯的游客流入效应，达到改变百货商店业绩格局的程度。实际上，现代百货的外国游客销售额贡献度已占整体的27.7%，成为实质性的核心收益来源。乐天百货去年第4季度外国游客销售额占比也增长至19.9%，新世界百货则计划今年实现外国游客销售额1万亿韩元的目标，将相关占比提升至两位数以上。

分析认为，外国游客成百货消费"大客户"的原因，在于各大百货不再只是购物场所，而是通过打造地标式体验空间吸引游客。

新世界百货利用圣诞节视频及K-POP艺人等内容，将百货商店塑造成"韩流文化胜地"。商场引入韩国最大规模的爱马仕门店和全球最大规模的路易威登门店，以此为卖点吸引外国游客眼球。江南店则以100多个高端品牌及韩国最大规模美食馆为招牌，确立"购物与美食天堂"地位，实现超50%的销售增长。

乐天百货则主打韩国时尚与美妆这一强大"软实力"。总店推出的韩国时尚馆去年销售额同比暴增38倍。同时，引入外国人专用美妆礼宾服务，成功运营韩国美妆快闪店，巩固其全球美妆圣地地位。

蚕室乐天城构建连接石村湖和乐天世界购物中心动线，带动外国游客餐饮销售额增长85%。釜山总店和东釜山店也受益于邮轮游客流入，销售额分别激增190%和145%。

现代百货以The Hyundai Seoul为先锋，吸引全球年轻世代聚集。去年，The Hyundai Seoul的外国游客销售额同比暴增约9倍。通过引入全球快闪店和新锐设计师品牌，这里逐渐成为外国游客眼中"来韩国必去的购物地标"。

流通业表示："在内需低迷长期化的背景下，外国游客销售额并非单纯的额外红利，而是关乎百货商店生存的核心收益。我们将致力于打造创造韩流内容、聚集游客的全球购物平台。"（完）

