신안군, 국정과제 대응TF 본격 가동

[신안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 신안군은 급변하는 국정 및 광역 정책 환경에 대응하기 위해 '국정과제대응 태스크포스(TF)'를 구성하고 운영에 들어갔다고 6일 밝혔다.

이번 TF 출범은 국민주권정부 출범 이후 국정과제와 부처 핵심 정책이 속도감 있게 추진되는 가운데 권한이양과 균형발전 등 복합 지원과제에 신속히 대응하기 위한 조치다.

TF는 기획전략실장 직속으로 설치됐으며 팀장은 기획예산과장이 맡는다. 문서와 자료, 과제 관리는 기획예산과가 총괄한다.

조직은 기획총괄, 농림수산, 문화관광, 에너지·SOC, 보건복지 등 5개 핵심 분야로 구성됐다. 각 분야에서는 정부 주요 국정과제와 연계한 신규 과제 발굴, 정책 의견 수렴, 사업 구상 등을 담당한다.

주요 대응 과제로는 ▲전남·광주통합특별시 확정에 따른 제도·재정 변화 분석 및 지역 연계사업 설계▲제2차 공공기관 이전 유치 논리 정교화와 후보지·정주여건·인센티브 마련▲권한이양·공모·특구 등 혼합형 과제의 상시 탐색과 전 과정(기획–재원–설계–협의) 지원이 포함됐다.

신안군 관계자는 "광주·전남통합특별시 추진 등 대형 행정 변화 국면을 지역 발전의 기회로 삼겠다"며 "국정과제대응TF를 통해 군정 핵심정책을 국정과제와 긴밀히 연계, 신안의 미래 성장 동력을 확보하겠다"고 말했다.

