엘앤에프, ABB 기술 확산 협약…지역 제조업 DX 추진

대구광역시, LS일렉트릭 등과 MOU

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 엘앤에프가 지난 5일 서울 코엑스에서 열린 'AW 2026(스마트공장·자동화산업전)'에서 대구광역시, 대구테크노파크, LS일렉트릭과 함께 '파워풀 인공지능·빅데이터·블록체인(ABB) 기술 확산 업무협약(MOU)'을 체결했다고 6일 밝혔다.

이번 협약은 단일 기업 실증 단계를 넘어 지역 제조업 전반의 디지털 전환(DX)을 가속화하기 위한 것으로, 인공지능(AI)·빅데이터·블록체인 기반 제조혁신 기술을 지역 테크·제조기업으로 확산하고 지속 가능한 제조혁신 생태계를 구축하는 것을 목적으로 한다. 4개 기관은 지역 제조기업 대상 ABB 기술 교육·전파, ABB 기반 팩토리 구축 지원, 현장 수요 발굴 및 레퍼런스 확산, 기업 간 협업 네트워크 구축 등의 분야에서 협력한다.

엘앤에프, 대구광역시, 대구테크노파크, LS일렉트릭 관계자들이 '파워풀 ABB 기술 확산 업무협약(MOU)' 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. (왼쪽부터) 대구 TP 강대익 AX산업본부장, 대구광역시 류동현 AI 정책과장, 엘앤에프 이영찬 정보보안부문장, LS일렉트릭 이유미 System 사업부장. [사진=엘앤에프]

엘앤에프는 이번 협약에서 실증 현장 레퍼런스 제공 역할을 담당한다. '파워풀ABB 실증팩토리 구축·활용 사업'을 통해 ▲엔드투엔드(E2E) 기반 설비 예지보전 시스템 ▲AI 기반 품질경영 시스템 ▲E2E 기반 LCA 지향 탄소중립 시스템 등 총 6개 주요 Use-Case를 선정해 추진하고 있다. 특히 최근 AI 기반 품질경영 시스템과 블록체인 기반 데이터 관리 시스템에 대해 한국정보통신기술협회(TTA)의 확인 및 검증 절차(V&V) 인증을 취득하며 기술 신뢰성을 인정받았다. 엘앤에프는 이 같은 현장 경험을 바탕으로 기술 도입 전·중·후 단계의 실제 이슈와 해결 방법을 체크포인트 형태로 정리해 공유하고, 타 기업의 벤치마킹 및 의사결정에 필요한 운영 사례를 제공할 계획이다.

기관들도 각자의 역할을 분담한다. 대구광역시는 사업 총괄 및 확산 전략 수립을 맡아 지원사업·컨설팅·인력양성·홍보를 연계한 패키지형 지원체계를 운영하며, 대구테크노파크는 제조기업 대상 현장 수요 발굴, 기술과 현장을 연결하는 교육·컨설팅, 공급기업과 수요기업 간 매칭 등 실무 지원을 담당한다. LS일렉트릭은 기술 주관사로서 실증 성과 기반의 ABB 표준 아키텍처와 솔루션 패키지를 정립하고 지역 기업으로의 기술 확산을 주도할 예정이다.

4개 기관은 MOU 체결 후 정기·비정기 협의를 통해 추진 상황을 점검하며, 올해 상반기 중 대상 기업 모집과 교육 프로그램 운영에 착수한다. 하반기에는 시범 적용 기업을 선정해 단계별 구축 지원을 진행하고, 2027년 이후에는 성공 모델을 전국으로 확산하는 것을 목표로 하고 있다.

이영찬 엘앤에프 정보보안부문장은 "이번 협약은 엘앤에프가 현장에서 직접 검증하며 쌓아온 차별화된 기술력과 ABB 운영 역량을 지역 산업 생태계와 나누고, 동반 성장을 이루는 중요한 계기"이라며 "앞으로 더 많은 지역 제조기업들이 디지털 전환 과정에서의 불확실성을 줄이고 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 적극적인 협력과 교류를 이어 나가겠다"고 말했다.

kji01@newspim.com