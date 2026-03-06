김해의생명산업진흥원, '김해온몰' 입점업체 상시 모집

소상공인·중소기업 온라인 판매 지원



[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해의생명·산업진흥원은 김해시 통합 온라인 쇼핑몰 '김해온몰'의 입점업체를 상시 모집한다고 6일 밝혔다.

경남 김해시 통합 온라인 쇼핑몰인 '김해온몰'의 입점업체 모집 웹이미지[사진=김해의생명·산업진흥원] 2026.03.06

김해온몰은 김해시 우수 농축수산물과 가공식품, 공산품 등을 판매하는 공식 온라인 쇼핑 플랫폼으로, 지역 소상공인과 중소기업의 온라인 판로 확대를 지원하기 위해 운영되고 있다.

입점 모집은 지난 4일부터 진행 중이며, 김해시에 사업장을 둔 소상공인과 중소기업이면 신청할 수 있다. 선정된 업체는 김해온몰 내 상품 등록 및 판매, 온라인 홍보, 기획전 참여 등의 기회를 제공받는다. 상세페이지 제작 지원 등 실질적인 마케팅 지원도 이루어진다.

진흥원은 설·추석 명절 기획전과 시즌별 프로모션 등 연중 다양한 할인행사를 통해 입점업체의 매출 증대에 나설 계획이다.

김종욱 김해의생명산업진흥원장은 "김해온몰은 지역의 우수 상품을 전국에 알리는 중요한 온라인 판로"라며 "이번 모집을 통해 더 많은 지역 기업이 온라인 시장에 진출해 경쟁력을 강화하길 기대한다"고 말했다.

입점 신청은 진흥원 누리집의 '사업공고' 게시판을 통해 확인할 수 있다.

