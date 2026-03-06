김해의생명산업진흥원, '김해온몰' 입점업체 상시 모집

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해의생명·산업진흥원은 김해시 통합 온라인 쇼핑몰 '김해온몰'의 입점업체를 상시 모집한다고 6일 밝혔다.
김해온몰은 김해시 우수 농축수산물과 가공식품, 공산품 등을 판매하는 공식 온라인 쇼핑 플랫폼으로, 지역 소상공인과 중소기업의 온라인 판로 확대를 지원하기 위해 운영되고 있다.
입점 모집은 지난 4일부터 진행 중이며, 김해시에 사업장을 둔 소상공인과 중소기업이면 신청할 수 있다. 선정된 업체는 김해온몰 내 상품 등록 및 판매, 온라인 홍보, 기획전 참여 등의 기회를 제공받는다. 상세페이지 제작 지원 등 실질적인 마케팅 지원도 이루어진다.
진흥원은 설·추석 명절 기획전과 시즌별 프로모션 등 연중 다양한 할인행사를 통해 입점업체의 매출 증대에 나설 계획이다.
김종욱 김해의생명산업진흥원장은 "김해온몰은 지역의 우수 상품을 전국에 알리는 중요한 온라인 판로"라며 "이번 모집을 통해 더 많은 지역 기업이 온라인 시장에 진출해 경쟁력을 강화하길 기대한다"고 말했다.
입점 신청은 진흥원 누리집의 '사업공고' 게시판을 통해 확인할 수 있다.
