진도군, 8774억원 규모 101건 개발사업 본격 점검

공정률·문제점 점검해 대응 방안 마련

[진도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 진도군이 8774억 원 규모의 대형 개발사업 추진에 속도를 내고 있다.

6일 진도군에 따르면 5억 원 이상 주요 개발사업 101건에 대한 추진상황 점검회의를 열고 공정률과 주요 문제점을 점검했다.

개발사업 추진상황 점검회의. [사진=진도군] 2026.03.06 saasaa79@newspim.com

이번 회의는 각 사업의 진행 현황을 공유하고 지연이 우려되는 사업에 대한 대응책을 마련하기 위해 개최됐다.

주요 사업으로는 해안일주도로 개설사업(2074억 원), 해창·염대 자연재해위험 개선지구 정비사업(815억 원), 어촌신활력 증진사업(800억 원), '진경-진도산해도경 프로젝트'(300억 원), 전남형 만원주택 건립사업(180억 원), 농업근로자 기숙사 건립사업(35억 원), 지역맞춤형 수산종자 실용화센터 건립(91억 원) 등이 포함됐다.

사업들은 지역 기반 확충과 정주여건 개선, 관광 활성화, 재해 예방을 목표로 하고 있다.

진도군은 이번 점검을 통해 사업별 공정관리 체계를 강화하고 인허가, 보상 등 절차 이행 여부를 재확인할 방침이다. 또한 공정 지연 원인 분석을 통해 추진 속도를 높이고 대규모 사회간접자본(SOC) 및 재해예방 사업에는 안전관리 대책을 병행 추진할 계획이다.

김희수 진도군수는 "주요 개발사업은 진도의 미래 경쟁력을 좌우하는 핵심 과제"라며 "정례 점검을 통해 문제점을 신속히 보완하고 군민이 체감할 수 있는 성과를 내겠다"고 말했다.

