완도군, 장기 해양치유 프로그램 운영…비용 최대 70% 지원

[완도=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 완도군이 해양치유 활성화와 효과 검증, 생활인구 확대를 위해 오는 4월부터 '장기 체류형 해양치유 프로그램'을 운영한다고 6일 밝혔다.

이 프로그램은 바다와 숲, 섬 등 완도 전역을 치유 공간으로 활용해 해양치유, 산림치유, 섬 투어, 해양활동, 치유식단 체험 등을 포함한다. 일정은 1박 2일부터 최대 5박 6일까지며, 관광형이 아닌 신체·심리 회복 중심으로 구성됐다.

완도해양치유센터 전경. [사진=완도군] 2026.03.06 saasaa79@newspim.com

군은 맨발 걷기, 캠핑 리트릿, 가족 단위 특별 프로그램, 번아웃 극복, 치유 푸드 등 완도의 자연환경을 결합한 2박 3일 특화형 프로그램도 마련했다. 스트레스·우울·수면장애·근골격계 질환 등 특정 건강 관리가 필요한 사람 대상의 맞춤형 치유 과정도 운영한다.

참가비는 프로그램 유형에 따라 30%에서 최대 70%까지 지원된다. 군은 비용 지원으로 중장년층과 환자, 가족 단위 등 폭넓은 참여가 가능할 것으로 기대하고 있다.

또 참가자들의 건강 상태와 심리 지표, 생체 데이터를 프로그램 전후로 측정해 치유 효과를 검증할 계획이다.

완도군은 이 데이터를 바탕으로 표준화된 운영 매뉴얼을 마련하고 완도의 다양한 관광자원과 연계한 체류형 치유 상품 개발도 이어갈 방침이다.

