'인천시금고' 신한은행, 지역아동센터 176곳에 과일 900박스 지원

인천시금고 은행으로 지역사회 협력 확대

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행(은행장 정상혁)은 지난 5일 인천시 서구 신현동 소재 샘물지역아동센터에서 인천시 전체 176개 지역아동센터에 과일박스를 보내기 위해 전달식을 진행했다고 6일 밝혔다.

이날 전달식에는 정상혁 신한은행장, 신준범 인천지역아동센터총연합회 회장 및 관계자들이 참석했으며, 초록우산 인천지역본부와 협력해 진행함으로써 상생과 나눔의 의미를 더했다.

5일 인천시 서구 신현동 소재 샘물지역아동센터에서 진행된 '인천시 지역아동센터와 함께하는 나눔캠페인'에서 정상혁 신한은행장(오른쪽)과 신준범 인천지역아동센터총연합회 회장이 기념촬영하는 모습. [사진=신한은행]

과일 지원은 새 학기를 맞아 지역아동센터 아동들의 건강한 성장과 균형 잡힌 영양 섭취를 돕기 위해 마련됐다. 신한은행은 인천 삼산농산물도매시장에서 구매한 감귤, 천혜향, 바나나, 딸기 등 신선한 과일들로 과일박스를 준비했다.

총 900개의 과일박스는 2주에 걸쳐 각 아동센터에 배송될 예정이다. 특히 이번 과일 지원에는 도서 지역인 옹진군 영흥도 소재 영흥지역아동센터도 포함됐다.

신한은행은 인천시금고은행으로서 지역사회와의 협력을 바탕으로 소상공인 금융 지원과 취약계층 보호 등 포용금융을 지속적으로 추진하고 있으며, 금융 지원과 함께 생활 밀착형 비금융 지원도 병행하고 있다.

이번 후원 역시 인천시 아동의 건강한 성장 기반을 지원해 지역과 함께하는 포용금융 실천의 일환으로 진행됐다.

정상혁 은행장은 "미래의 꿈나무들이 건강하게 성장할 수 있는 환경을 만드는 것은 지역사회를 대표하는 금융기관이 마땅히 해야 하는 중요한 일"이라며 "인천시금고은행으로서 더욱 큰 책임감을 가지고 지역사회와 함께하는 포용금융을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

