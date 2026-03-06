행안부, '전남·광주 통합특별시' 출범 준비회의 개최…7월 1일 출범 목표

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 정부가 전라남도와 광주광역시 통합으로 추진되는 '전남광주통합특별시' 출범 준비에 본격 착수했다.

행정안전부는 6일 오후 김민재 차관 주재로 전라남도와 광주광역시 관계자들이 참석한 가운데 '전남광주통합특별시 출범준비회의'를 개최했다고 밝혔다. 이번 회의는 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법' 공포 이후 후속 조치를 논의하기 위해 마련된 첫 부단체장급 공식 회의다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

회의에는 행정안전부 범정부지방행정체제개편지원단과 광주·전남 부단체장, 통합실무준비단 등이 참석해 통합특별시 출범을 위한 준비 상황과 향후 추진 계획을 논의했다.

행안부는 이날 올해 7월 1일 통합특별시 출범을 목표로 한 단계별 이행 계획(로드맵)을 공유하고, 출범 준비기구 설치와 행정 정보시스템 통합 방안 등을 설명했다. 이에 전남도와 광주시는 현재 준비 상황과 향후 추진 계획, 정부 지원이 필요한 사항 등에 대해 의견을 전달했다.

정부와 지자체는 오는 6월 3일 지방선거 이전까지 통합특별법 시행령을 제정하고 조직·재정·자치법규 통합 등 주요 준비 절차를 진행할 계획이다. 지방선거 이후에는 새로 구성되는 지방의회 임시회에서 필수 조례안을 의결하고 대민 서비스와 주요 행정 시스템을 중심으로 순차적인 통합 개통을 추진한다.

행안부는 범정부지방행정체제개편지원단 내 전담 부서를 통해 통합 과정 전반을 지원할 방침이다.

김민재 행정안전부 차관은 "대한민국 역사상 처음으로 이루어지는 이번 광역 지방정부 간의 통합은 기존 수도권 일극체제를 극복하고 지역 주도성장을 실현하는 출발점이 될 것으로 기대한다"며 "행정안전부는 전남광주통합특별시가 성공적이고 안정적으로 출범할 수있도록 정부의 모든 역량을 집중하여 든든하게 뒷받침하겠다"고 밝혔다.

