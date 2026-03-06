부산시 여성회관, 제2기 교육과정 수강생 1700여명 모집

92개 과목, 야간·주말 강좌 포함

기초생활수급자 우선 모집 진행

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 =부산시 여성회관은 오는 11일부터 '2026년 제2기 교육과정' 수강생 1700여 명을 모집한다고 6일 밝혔다

부산여성회관 2026년 제2기 교육과정 개요 웹이미지[사진=부산여성회관] 2026.03.06

다음달 6일부터 6월 30일까지 3개월간 공예·미용·요리·커피·제과제빵·봉제·외국어·컴퓨터·노인 교구 등 9개 분야 92개 과목을 운영한다.

취·창업 유용한 자격증 강좌(조리기능사·미용사·ITQ·기초토익·화훼장식기능사)와 야간(화훼장식산업기사·커피바리스타·외국어), 주말(홈베이킹·옷만들기·캘리그라피) 강좌도 마련했다.

18세 이상 시민 누구나 참여 가능하며, 여성회관 누리집(woman.busan.go.kr)으로 선착순 신청한다.

우선 모집(3월 11~13일)은 기초생활수급자·다자녀가정 대상이며, 일반 모집 1차(3월 18~25일)는 4기 연속 수강 제한, 2차(3월 26일~4월 3일)는 정원 60% 미만 폐강된다. 추가 모집은 4월 6~12일 진행한다.

이미경 여성회관장은 "여성회관 교육과정은 다양한 분야에서 진행되고 있으며 이번 수강생 모집을 통해 더욱 많은 시민들이 배움과 취·창업의 기회를 얻길 바란다"라며, "앞으로도 교육과정에 많은 관심을 부탁드린다"고 말했다.

