서울런 커뮤니케이션 특강…"사회 초년생 실무 팁 전수"

이호선·김경일 교수, 실질적 대화법·심리적 소통 전략 강의

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 소통 전문가 이호선·김경일 교수와 함께 '서울런 커뮤니케이션 특강'을 연다고 6일 밝혔다.

서울런 이용 회원(대학생, 사회 초년생)과 대학생 멘토를 대상으로 하는 이번 특강은 오는 14일과 26일 총 2회에 걸쳐 온라인(ZOOM)으로 진행된다. 인공지능(AI) 시대 사회생활에서 필수적인 의사소통·공감·경청 역량을 실질적으로 강화하는 데 초점을 맞췄다.

강연은 '어떻게 말해야 하는가'를 설명하는 데 그치지 않고, 참가자가 직접 말하고 반응하며 익히는 양방향으로 운영된다. 사회 초년생이 겪을 수 있는 다양한 상황을 구체적으로 설정하고 해결 전략을 단계별로 체험하는 방식이다. 참가자들은 특강 중 실시간 소통의 어려움을 전문가와 직접 나누고 개별적인 피드백을 받을 수 있다.

서울런 커뮤니케이션 특강 [포스터=서울시]

14일에 진행되는 1차 강연에서는 이호선 교수가 '사회에 첫발을 내딛는 소통의 비밀'을 주제로 상사와 원활하게 소통하는 구체적인 방법과 조직 내 신뢰 형성 기술을 집중적으로 강의한다. 이 교수는 다년간 조직 내 인간관계, 갈등 조정, 세대 간 소통 문제를 연구해 온 전문가다.

이날 사회 진입 초기 청년들이 겪는 '관계 스트레스'와 '의사 표현의 어려움'을 완화할 수 있는 실질적인 대화법을 다룰 예정이며, ▲조직 생활 초기 신뢰 형성을 위한 관계 맺기 전략 ▲선배·동료와의 협업을 원활하게 만드는 공감과 경청 ▲직장 생활 안착을 위한 실전 소통 팁 등을 내용으로 강의를 진행한다.

26일에 진행하는 2차 강연은 인지심리학자 김경일 교수가 '일잘러의 핵심, 대화의 심리'를 주제로 동료와의 협업을 이끄는 공감과 경청의 기술과 타인의 마음을 얻는 설득 전략 등 일을 잘하게 만드는 대화의 기술을 전수할 계획이다.

김 교수는 인간의 사고방식과 의사결정 구조를 연구하는 인지심리학을 바탕으로 ▲조직 내 합리적인 소통 방법 ▲명료하고 논리적인 보고 방식 ▲'전달'과 '이해'의 차이를 줄이는 인지 기반 대화 전략 등 조직 내 보고·협업 과정에서 발생하는 이해의 틈새를 줄이는 소통 방법을 다룬다.

특강 참여 신청은 선착순 모집하며, 자세한 내용은 서울런 누리집 내 공지사항에서 확인할 수 있다. 시는 이번 특강이 단순히 정보를 전달하는 교육을 넘어 텍스트 중심의 소통에 익숙한 청년 세대가 대면 조직에서 겪는 심리적 거리감을 좁히고, AI 시대에 조직 적응을 위한 실질적인 소통 역량을 키우는 계기가 될 것으로 기대한다고 덧붙였다.

정진우 평생교육국장은 "사회에 첫발을 내딛는 청년들에게는 직장 내 상사·동료와의 관계 형성과 원활한 소통이 조직 적응의 중요한 요소"라며 "국내 최고의 전문가들이 전하는 실전 노하우를 통해 우리 청년들이 조직 내에서 안정적으로 자리 잡고 협업 역량을 강화하는 계기가 되길 기대한다"고 전했다.

