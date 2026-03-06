부산시, 2026 관광스타트업 공모…지역 생태계 강화

스마트관광 포함 5개 분야 기업 모집

최대 3천만원 지원, 최종 20개사 선정

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산관광공사는 오는 9일부터 25일까지 부산관광기업지원센터가 '2026 부산관광스타트업 공모전'을 열고 20여 개사를 모집한다고 6일 밝혔다.

공모는 초기·성장·지역상생 3개 분야로 창의적 관광기업 발굴과 지역 창업 생태계 활성화를 목표로 한다. 부산 소재 기업과 타지역 신규 등록 예정 기업, 예비창업자 등이 참여 가능하다.

2026 부산관광스타트업 공모전 포스터[사진=부산시] 2026.03.06

올해는 스마트관광(AI·디지털 플랫폼) 유형을 신설해 데이터·운영테크, 인프라·공간혁신, 체험·테마관광, 지역특화·로컬콘텐츠 등 5개로 확대했다.

선발 기업에는 최대 3000만 원 사업화 지원금, 센터 입주, 컨설팅, 인턴 인건비 지원, 입주 임대료·관리비 면제 등 맞춤형 혜택을 제공한다.

접수는 한국관광산업포털 투어라즈(touraz.kr)로 1차 서류·2차 면접 후 4월 선정된다. 병행 공모로 2019~2025년 육성 273개사 대상 우수 콘텐츠 20개사에 각 500만 원을 지원한다.

지난해 공모는 4.6대1 경쟁률을 기록했다. '라이브엑스'는 40억 원 투자 유치, '나누기월드'는 몽골·태국 교육관광 확대, '부산을담은' 어포튀각은 리브랜딩 성공 등 성과를 거뒀다.

박형준 시장은 "관광이 미식·웰니스·의료 등으로 확장되는 가운데 스타트업 공모전을 통해 부산 관광기업이 지역 산업 주인공으로 성장하도록 지원하겠다"고 밝혔다.

ndh4000@newspim.com