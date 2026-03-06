부산시, AI 기반 극한호우 대응 플랫폼 기술개발 LOI 체결

AI·물리모델로 침수 예측 및 데이터 통합

'부산 안전 ON'과 연계, 실시간 침수 정보

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 6일 오후 1시30분 시청 15층 재난대책본부 회의실에서 한국건설기술연구원, 한국지질자원연구원, 한국전자통신연구원, 한국철도기술연구원과 AI 기반 극한호우 대응 플랫폼 기술개발을 위한 업무협력 의향서를 체결한다고 밝혔다.

홍수 안심도시 실현을 위한 디지털 도시홍수 제어기술 추진방향[사진=부산시] 2026.03.06

이번 협력은 국가과학기술연구회 융합형 기본사업인 '홍수 안심도시 실현 디지털 도시홍수 제어기술 개발'의 현장 적용을 추진하기 위해 마련됐다. 총연구비 384억 원 규모 사업으로 2025년부터 2029년까지 5년간 진행된다.

시는 AI 기반 CCTV 실시간 강우량 분석 기술을 도입해 기존 기상관측의 범위 제한과 분석 지연 문제를 해결한다. 부서별 분산 관리되던 도시데이터를 통합 관리하며 물리모델과 AI 결합 하이브리드 예측기술로 침수심과 범위를 사전 예측한다.

협력 기간 4년 동안 기관별 특화 기술개발, 데이터 공유, 실증, 실무협의회 운영 등을 추진한다. 부산시는 배수관망·침수 이력 등 도시데이터를 제공하고 상습 침수지역 중심으로 기술 실효성을 검증한다.

기존 '부산 안전 ON'과 연계해 행정동 단위 침수 위험정보와 대피경로를 실시간 제공한다. 저류·배수시설 운영 지원으로 침수 지속 시간을 줄이고 장기적으로 침수 강한 도시 인프라 조성에 기여한다.

박형준 시장은 "기후변화로 빈번해진 극한호우에 과학적 선제 대응 체계가 필요하다"며 "AI·디지털 기술로 도시침수 예측·대응 플랫폼을 구축해 시민 생명과 재산을 지키겠다"고 말했다.

