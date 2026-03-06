의령군 '홍의장군·리치리치축제' 경남도 지원 선정…경쟁력 입증

홍의장군축제, 2년 연속 1억 원 도비

리치리치, S등급 3000만 원 지원

[의령=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 의령군의 '홍의장군축제'와 '리치리치 페스티벌'이 경남도 지원 축제 공모에 나란히 선정되며 지역 축제 경쟁력을 입증했다.

홍의장군축제[사진=의령군] 2026.03.06

홍의장군축제는 '2026~2027년 경상남도 지정 문화관광축제'로 선정돼 2년간 총 1억 원의 도비를 받는다. 이로써 2회 연속 도 지정 문화관광축제로 자리매김했다.

리치리치 페스티벌은 '2026년 지역특화축제' 지원사업에서 최고 등급인 S등급을 획득해 도비 3000만 원을 확보했다.

제51회 홍의장군축제는 오는 4월 16일부터 19일까지 4일간 의령군민공원 일원에서 열린다. 의병의 고장 의령 정체성을 담은 역사문화축제로 프로그램 완성도와 체험·공연 콘텐츠를 강화한다.

리치리치 페스티벌은 남강 솥바위 전설을 바탕으로 한 '부자 기운' 테마 축제다. 지난해 '부자의 습관' 콘셉트로 축제 사상 최대 34만 명 방문객을 유치하며 'K-부자' 관광콘텐츠로서 성장 가능성을 인정받았다.

군 관계자는 "이번 동시 선정은 의령 축제의 차별화된 스토리와 콘텐츠 경쟁력이 공식 인정받은 결과"라며 "홍의장군의 용기와 솥바위 풍요 상징을 살려 방문객이 행복을 체감하는 품격 있는 축제를 만들겠다"고 말했다.

