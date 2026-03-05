2월 수입차 2만7190대 판매 '34.6%↑'…테슬라 1위 탈환

테슬라 '모델 Y' 7000대 이상 판매

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 테슬라가 2월 수입차 판매 순위에서 1위를 탈환했다.

한국수입자동차협회(KAIDA)는 2월 수입 승용차 신규 등록 대수가 2만7190대로 집계됐다고 5일 밝혔다.이는 1월 2만960대보다 29.7% 증가하고, 지난해 2월 2만199대보다 34.6% 증가한 수치다. 1~2월 누적 등록대수는 4만8150대로 전년 동기 3만5428대 대비 35.9% 증가했다.

2월 브랜드별 등록대수는 테슬라 7868대, BMW 6313대, 메르세데스-벤츠 5322대 순으로 집계됐다. 이어 렉서스 1113대, 볼보 1095대, 아우디 991대, BYD 957대, 토요타 793대, 폭스바겐 600대 순이다.

또 미니 510대, 포르쉐 494대, 랜드로버 386대, 폴스타 243대, 지엠씨 123대, 지프 102대, 푸조 79대, 포드 66대, 벤틀리 40대, 캐딜락 23대, 혼다 23대, 롤스로이스 17대, 링컨 15대, 페라리 13대, 람보르기니 4대였다.

테슬라는 1월 1966대로 3위였으나 가격 인하 정책으로 2월 판매량이 급증했다. 모델Y 프리미엄이 5275대, 모델Y 프리미엄 롱 레인지가 1740대 팔리며 베스트 셀링 1,2위에 올랐다. BYD는 1월 5위(1347대)에서 판매량이 1000대 밑으로 떨어지며 7위를 기록했다.

테슬라 모델 Y [사진=이찬우 기자]

2월 배기량별 등록 대수는 2000cc 미만 9763대(35.9%), 2000cc~3000cc 미만 5835대(21.5%), 3000cc~4000cc 미만 421대(1.5%), 4,000cc 이상 352대(1.3%), 기타(전기차) 1만819대(39.8%)로 나타났다. 국가별로는 유럽 1만6107대(59.2%), 미국 8197대(30.1%), 일본 1929대(7.1%), 중국 957대(3.5%) 순이었다. 연료별로는 하이브리드 1만3721대(50.5%), 전기 1만819대(39.8%), 가솔린 2484대(9.1%), 디젤 166대(0.6%) 순이었다.

구매 유형별로는 2만7190대 중 개인 구매가 1만8317대로 67.4%, 법인 구매가 8873대로 32.6%였다. 개인 구매의 지역별 등록은 경기 5636대(30.8%), 서울 3606대(19.7%), 경남 1152대(6.3%) 순이었다. 법인 구매의 지역별 등록은 인천 2843대(32.0%), 부산 2592대(29.2%), 경남 1148대(12.9%) 순으로 집계됐다.

정윤영 KAIDA 부회장은 "2월 수입 승용차 신규 등록은 설 연휴로 인한 영업일수 감소에도 불구하고 전기차 판매 증가에 힘입어 전월 대비 증가했다"라고 설명했다.

