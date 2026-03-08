[시승기] 고성능·고효율로 무장, '진보한 패밀리 전기차' 폭스바겐 ID.4

2025년형 ID.4, 최고출력 40% 높여 '주행성능' 향상

제로백 6.7초, 최고속도 180km...복합 주행거리 424km

'12.9인치' 신형 인포테인먼트, 운전자 편의성 최적화

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = '강력한 성능과 탁월한 효율'. 2025년형 'ID.4'는 더욱 강력하고 효율적인 드라이브 시스템으로 '순수 전기 SUV의 모범답안' '이란 이름이 어울리는 폭스바겐의 대표적인 글로벌 전략 모델 전기차다.

'ID.4'는 지난 2022년 한국 시장에 공식 출시돼 2주 만에 초도 물량 완판 기록을 세운 데 이어 2024년에는 한 해 동안 2613대가 판매돼 한국수입자동차협회(KAIDA) 기준 유럽 브랜드 전기차 판매 1위 모델에 올랐다. 2025년 KAIDA 기준 1분기 유럽 브랜드 전기차 베스트셀링 1위, 상반기 2위를 기록했으며 누적 판매량은 6000대를 넘어섰을 정도로 폭스바겐 전동화의 주축이 되고 있다.

2025년형 'ID.4'는 주행 성능을 대폭 끌어올리면서도 사용자 편의성을 극대화해 '진보한 패밀리 전기차'로 재탄생했다.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폭스바겐 ID.4 [사진=폭스바겐코리아] 2026.03.05 y2kid@newspim.com

직접 대면한 2025년형 'ID.4'는 유려한 곡선과 낮은 공기저항을 고려한 디자인이 시선을 사로잡았다. 전체적인 외관은 마치 바람이 빚은 듯한 강렬하면서도 유려한 라인으로 도로 위에서 남다른 존재감을 드러냈다. 파워풀한 숄더 라인, 역동적인 루프 아치, 볼륨감 있는 후면 디자인 등 전통적인 폭스바겐 SUV의 탄탄한 라인은 잃지 않으면서도 낮은 공기 저항계수로 뛰어난 에어로 다이내믹스를 구현해냈다.

전면부에 적용된 인텔리전트 라이팅 시스템인 'IQ.라이트-LED 매트릭스 헤드램프'와 좌우 헤드램프 사이를 이어주는 '프론트 LED 라이트 스트립', 후면부의 '3D LED 테일라이트' 등 폭스바겐만의 라이팅 시그니처가 ID.4를 더욱 스타일리시하면서도 미래적인 느낌의 SUV로 완성시켰다.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폭스바겐 ID.4. 2026.03.05 y2kid@newspim.com

시승은 서울 종로 폭스바겐코리아 본사를 출발해 도심과 서울양양고속도로를 거쳐 경기도 가평 소재 아난티코드 라포레까지 편도 65km 가량의 도로에서 진행했다.

2025년형 ID.4 시승에서 정점은 크게 향상된 '주행 성능'이다. 새 드라이브 시스템 탑재로 기존 ID.4 대비 최고출력은 40%, 최대토크는 75% 향상돼 강력한 주행 능력을 보여준다. 최고출력 286마력, 최대토크 55.6kg.m에 달하는 강력한 퍼포먼스로, 정지 상태에서 100km까지 걸리는 시간 제로백은 6.7초, 최고속도는 180km에 이른다.

초기 가속에서 두툼하게 밀어주는 토크 덕분에 도심 구간에서 여유로운 추월과 합류가 가능하고 고속 구간에서도 가속력이 인상적이었다. 고속으로 회전구간에 진입해도 흔들림이 없다. D(드라이브) 모드에 이어 '회생제동'을 적극 활용하는 B(브레이크) 모드 역시 감속 과정이 매끄럽다. 계기판 우측에 달린 기어 노브에서 D와 B를 전환할 수 있어, 도심과 고속도로를 오가는 과정에서 부담이 없었다. SUV임에도 후륜 기반 구동 특성과 가속력 덕분에 도심과 고속주행 모두에서 안정적인 주행감을 선사한다.

폭스바겐의 MEB(Modular Electric Drive Matrix) 전기차 전용 플랫폼 덕분에 무게 배분과 낮은 무게 중심이 주행 안정감과 코너링 밸런스를 느낄 수 있게 해준다. 과속방지턱을 넘는 상황에서도 서스펜션이 진동을 효과적으로 억제하며 정숙성과 승차감은 동급 전기차 대비 매우 탁월했다.

효율 역시 인상적이었다. 새로운 전기 드라이브 시스템에는 강력한 영구자석 로터와 개선된 스테이터, 고출력 전류를 제공하는 신형 인버터가 적용되며, 최적화된 열관리 및 지능화된 냉각 시스템 탑재로 강력한 성능과 함께 탁월한 효율을 자랑한다.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폭스바겐 ID.4. 2026.03.05 y2kid@newspim.com

82.8kWh의 대용량 배터리를 탑재한 ID.4 Pro는 복합 주행거리 424km(도심 451km, 고속 391km)를 인증받았다. 정부 공인 전비는 4.9㎞/kWh((도심 5.2km/kWh, 고속 4.5km/kWh)지만 실제 시승에서는 6km 아래로 떨어지지 않았다. 175kW 급속 충전 기준으로 10%에서 80%까지 단 28분 만에 충전이 가능한 것도 ID.4만의 큰 강점이다.

이번 시승에서 또 하나 빼놓을 수 없는 게 '인포테인먼트 시스템'이었다. 실내 중앙에 위치한 12.9인치 디스커버 맥스 시스템은 화면 크기 확대와 새로운 메뉴 구성으로 주행 중에도 필요한 기능을 보다 직관적으로 조작할 수 있도록 했다. 반응 속도 역시 개선돼 이전 모델 대비 화면 전환과 터치 입력 과정에서 '사용자 편의성'을 극대화한 것이 체감됐다.

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 폭스바겐 ID.4. 2026.03.05 y2kid@newspim.com

Pro 트림에만 적용되는 첨단 보이스 어시스턴트 IDA는 자연어 음성 인식으로 다양한 차량 내 기능들을 제어할 수 있어 실제 주행 환경에서 손을 쓰기 어려운 상황에서 효율적으로 활용이 가능했다. IDA를 통해 운전자는 인포테인먼트의 전화, 라디오, 미디어, 앰비언트 라이트, 에어컨, 주행 모드 등 다양한 기능을 일상적인 대화를 나누듯이 조작할 수 있다.

'고속 안정감'이 최대 강점인 폭스바겐의 대표 전기차 ID.4. 대폭 강화된 주행 성능과 운전자 편의를 극대화한 인포테인먼트를 무기로 '패밀리 전기차'를 또 한번 업그레이드했다.

공식 판매 가격은 ID.4 Pro 라이트 5299만원, ID.4 Pro 6040만7000원. ID.4는 2026년 수입 승용 전기차 중 최대인 432만원의 국가보조금을 확보했다.

