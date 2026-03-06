전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.06 (금)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

난간 없고 주차장은 '테트리스'...라인건설 주안센트럴파라곤, 하자논란 확산

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

29층 유리 난간 미시공 및 테트리스 주차 구획 등 결함 속출
조합 지휘부 공백 속 부실 시공 사태…수분양자 집단 반발
이달 말 임시사용승인 불가 시 대규모 계약 해지 사태 우려

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 라인건설이 인천 미추홀구에 조성한 재개발 단지 '주안센트럴파라곤'이 중대 하자 논란에 휩싸였다. 사전점검 과정에서 29층 고층 가구의 거실 창문에 추락 방지용 유리 난간이 설치되지 않은 사실이 확인된 데다 차량을 가로·세로로 밀집 배치한 이른바 '테트리스식 주차 구획' 등 구조적 문제가 드러나면서다.

일각에서는 시행사인 조합 지휘부 공백 속에 충분한 관리·감독 없이 공사 기간을 맞추는 데만 집중한 결과라는 의혹도 제기된다. 이달 말까지 임시사용승인을 받지 못할 경우 계약 해지권이 발생해 수분양자 이탈 가능성도 거론된다. 다만 라인건설과 조합은 관련 질의에 별다른 입장을 내놓지 않고 있다.

◆ 29층 유리 난간 미시공·테트리스 주차 구획 등 결함 속출

6일 정비업계에 따르면 지난달 말일부터 이달 2일까지 진행된 인천 미추홀구 주안센트럴파라곤 사전점검 행사에서 지하 주차장과 각 가구 내 중대 하자를 포함한 다수 하자가 발견되며 수분양자들의 이탈이 우려되는 중이다. 해당 단지는 총 1321가구 규모의 대단지로 한 달 내 입주를 앞두고 있으나, 기본적인 안전장치조차 마련되지 않은 채 무리하게 사전점검을 강행했다는 비판이 쏟아지고 있다.

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 4일 정비업계에 따르면 지난달 말일부터 이달 2일까지 진행된 인천 미추홀구 주안센트럴파라곤 사전점검 행사에서 지하 주차장과 각 가구 내 중대 하자를 포함한 다수 하자가 발견됐다. 사진은 29층 고층 가구의 거실 대형 창문에 추락 방지 난간이 미시공된 사례. [사진=독자 제공] 2026.03.05 dosong@newspim.com

가장 심각한 문제는 생명과 직결된 중대 안전 하자다. 취재에 따르면 29층 고층 가구의 경우 거실 대형 창문에 추락을 방지하기 위한 유리 난간이 아예 설치되지 않은 사례가 발견됐다. 분양가 5억원이 넘는 해당 가구의 수분양자는 "창문을 열자마자 바로 낭떠러지였음에도 미시공에 대한 사전 안내나 접근을 막는 세이프 라인조차 없었다"고 말했다.

지하 주차장 역시 상식에 맞지 않는 시공 상태가 지적됐다. 분양자들은 "차량을 앞뒤 좌우로 바짝 붙여 대야만 하는 기형적인 테트리스식 주차선이 그어져 있어, 사실상 차량 문을 열고 내리는 것이 불가능한 구역이 다수 발견됐다"고 전했다. 이는 법정 최소 주차 대수를 억지로 맞추기 위한 시공사의 꼼수라는 것이 분양자들의 지배적인 시각이다. 특히 기둥에 가로막혀 차량 진입 자체가 불가능한 장애인 전용 주차구역이 설정돼 있으며, 누수와 바닥 마감 불량 역시 지목됐다.

가구 내 하자 건 역시 다수 발견됐다. 분양자들에 따르면 가구당 최소 80건에서 최대 150건, 평균적으로 100건에서 120건의 하자가 접수됐다. 창호 불량이 전체 하자의 90% 이상을 차지했으며, 유리와 타일 파손, 단열 및 난방 불량, 창틀 우레탄 폼 마감 누락 등이 공통으로 지적됐다. 천장과 바닥에 심각한 오염물질이 방치돼 있고, 일부 가구에서는 대소변으로 추정되는 악취와 함께 소주병, 맥주병, 담배꽁초 등 작업자들이 버린 쓰레기가 그대로 나뒹구는 모습이 포착되기도 했다.

중대 하자 문제가 사전 점검 기간 동안 불거지자, 시공사인 라인건설 측은 문자를 통해 "사전점검 당시 외부 점검 대행업체를 동반할 경우 불필요한 하자가 다수 접수돼 필수 하자 처리 지연이 발생한다"는 이유를 들며 출입을 강제로 통제했다.

◆ 조합 지휘부 공백 속 부실 시공 사태…수분양자 집단 반발

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 차량을 앞뒤 좌우로 바짝 붙여 대야만 하는 기형적인 테트리스식 주차선과 기둥에 가로막혀 차량 진입 자체가 불가능한 장애인 전용 주차구역 [사진=독자 제공] 2026.03.05 dosong@newspim.com

이 같은 대규모 부실시공의 근본적인 원인으로는 시행사 격인 재개발 조합의 지휘부 공백이 꼽힌다. 현재 미추1구역 조합은 전임 조합장을 비롯한 임원진 전원이 해임됐다. 법원이 선임한 변호사가 직무대행을 맡고 있으나, 현장 관리 감독 기능은 마비된 상태다. 감시가 부실한 환경이 부실 시공을 불렀다는 것이 수분양자들의 주장이다.

사태가 걷잡을 수 없이 커지면서 수분양자들은 계약 취소를 염두에 두고 있는 것으로 전해진다. 주택공급에 관한 규칙 등에 따르면, 시공사와 조합은 입주 예정일 전까지 관할 지자체로부터 임시사용승인 또는 준공 인가를 받아야 한다. 만약 이달 31일까지 임시사용승인이 떨어지지 않아 입주가 지연될 경우, 수분양자들은 계약을 해지할 수 있는 권한을 갖게 된다.

주안센트럴파라곤은 전체 가구 중 일반 분양 물량이 과반수를 차지한다. 만약 수분양자들의 대거 이탈이 이뤄질 경우 막대한 위약금과 분양대금 환불 문제가 불거진다. 이는 곧바로 대규모 보증사고로 이어질 염려가 크다.

◆ 이달 말 임시사용승인 불가 시 대규모 계약 해지 사태 우려

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 =가구 내부, 공용 공간에서 발견된 마감 부실 사항. 소주병 등의 쓰레기가 버려져 있으며, 타일 등이 탈락돼 있다. [사진=독자 제공] 2026.03.05 dosong@newspim.com

분양자들은 기존 입주예정협의회를 대신할 별도의 비상대책위원회를 결성하고, 미추홀구청과 지역구 의원 등에게 임시사용승인 전면 재검토를 촉구하는 집단 민원을 제기하며 거세게 반발하고 있다.

하지만 미추홀구청 관계자는 "현재 조합 측에 미비 서류 보완을 요청한 상태이며 조만간 인천시 전문위원들과 함께 품질점검을 진행할 예정"이라며 "이달 말 임시사용승인 여부에 대해서도 아직 접수된 사항이 없어 단정 지어 말할 수 없다"고 말했다.

조합 내부 역시 새 조합장 선출 시기를 두고 입주 전 선출과 입주 후 선출 파벌로 나뉘어 극심한 내홍을 겪고 있어, 시공사를 상대로 하자 보수를 강제하고 협상할 주체조차 묘연한 실정이다.

뉴스핌은 라인건설에 향후 대책 및 질의를 보내고 수신 확인 후 이틀에 걸쳐 전화를 시도했으나 답을 얻지 못했다. 조합 역시 취재 의사를 밝히자 답변을 거부했다.

dosong@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
코스피 9.6%·코스닥 14% 상승 [서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = 코스피·코스닥 지수가 5일 역대급 상승률을 기록하며 마감했다. 코스피는 2008년 이후 최고 상승률을, 코스닥은 역대 최고 상승률을 기록했다. 한국거래소에 따르면 이날 코스피 지수는 전 거래일 대비 490.36포인트(9.63%) 오른 5583.90에 마감했다. 개인은 1조7919억원 순매수했고, 외국인과 기관은 각각 1445억원, 1조7141억원 순매도했다. [서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 579.64 포인트(11.38%) 상승하며 5673.18로, 코스닥은 101.55포인트(10.38%) 상승한 1079.99로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 15.20원 하락한 1461.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com 코스피는 이날 장중 한때 5700선을 돌파하며 12% 가까이 급등하기도 했다. 이날 오전 10시 20분 기준 608.23포인트(11.94%) 오른 5701.77에 거래됐다. 시가총액 상위 종목 대부분이 이날 대폭 올랐다. 삼성전자(11.27%), SK하이닉스(10.84%), 현대차(9.38%), 삼성전자우(12.02%), LG에너지솔루션(6.91%), 삼성바이오로직스(8.64%), SK스퀘어(11.64%), 한화에어로스페이스(4.38%), 기아(6.19%), HD현대중공업(9.39%) 등이 상승했다. 코스닥 지수도 동반 상승했다. 코스닥 지수는 전 거래일 대비 137.97포인트(14.10%) 오른 1116.41에 거래를 마쳤다. 개인은 1조5530억원 팔아치웠고, 외국인과 개인은 각각 8319억원, 7417억원 사들였다. 코스닥 종목별로는 에코프로(20.18%), 알테오젠(11.60%), 에코프로비엠(16.55%), 삼천당제약(22.95%), 레인보우로보틱스(18.47%), 에이비엘바이오(15.04%), 리노공업(18.53%), 코오롱티슈진(12.29%), 리가켐바이오(16.06%), HLB(10.07%) 등이 상승했다. 이날 장 초반 급등세로 매수 사이드카가 발동됐다. 코스피 시장에서는 오전 9시 6분 매수 사이드카가 발동됐으며 올해 들어 여섯 번째 발동이다. 코스닥 시장에서도 올해 네 번째 사이드카가 발동됐다. 매수 사이드카는 선물가격이 급등하거나 급락할 때 프로그램 매매를 일시적으로 제한해 시장 충격을 완화하기 위한 장치다. 코스피 시장에서는 코스피200 선물 가격이 전일 대비 5% 이상 변동한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동되며, 발동 시 프로그램 매매 호가 효력이 5분간 정지된다. 이날 국내 증시 급등은 미국·이란 전쟁이 조기에 종식될 것이라는 기대감이 커지면서 미국 3대 지수가 상승 마감한 영향으로 풀이된다. 국제유가 상승세가 둔화된 점도 투자심리 회복에 영향을 미쳤다. 코스피200 야간선물도 상한가(8%)로 마감하며 장 시작 전부터 국내 증시 반등 기대감을 키웠다. 이경민, 정해창 대신증권 연구원은 "외부적으로는 미국과 이란 모두 강경한 태도를 보이고 있으나 대내외적 상황과 물밑접촉 가능성을 고려할 때 사태의 장기화 가능성이 높지 않다는 전망이 다시 힘을 얻는 중"이라며 "전일 저점 형성 이후 순매수 전환된 외국인의 매수가 오늘까지 이어졌고, 개인의 저가매수세가 강화됐다"고 설명했다. 한지영 키움증권 연구원은 "대형 악재로 서킷브레이커까지 발동될 정도의 폭락이 발생했지만 시장 참여자들이 이를 저가 매수 기회로 인식하며 증시 회복력이 나타나고 있다"며 "현재는 매도보다는 매수 대응이 유효한 구간"이라고 말했다. ycy1486@newspim.com 2026-03-05 16:02
사진
눈·비 그친 뒤 주말 '꽃샘추위' [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 금요일인인 오는 6일까지 이어지는 눈·비가 그친 뒤 주말에는 기온이 뚝 떨어지며 꽃샘추위가 이어질 전망이다. 5일 기상청 정례브리핑에 따르면 이날 늦은 오후부터 전국에 내리는 비는 하루 뒤인 오는 6일 오전 대부분 지역에 그칠 전망이다. 강원 산지 등 일부 지역에서는 비 대신 최대 15cm 이상 눈이 내릴 가능성도 있다. [사진=기상청] 비와 눈이 그친 뒤 6일 오후부터는 북서쪽에서 찬 공기가 강하게 내려오면서 전국에 강한 바람이 분다. 먼바다와 제주도 해상을 중심으로 풍랑특보가 발효될 가능성이 있다. 도로 상황도 악화할 전망이다. 지역과 해발고도에 따라 빗길 또는 빙판길이 예상된다. 주말인 오는 7~8일은 한반도가 고기압 영향권에 들면서 전국이 대체로 맑겠다. 다만 6일 강수 이후 내려온 찬 공기가 머물면서 주말 기온은 평년보다 다소 낮겠다. 바람까지 더해지며 체감온도는 더 낮겠다. 낮에는 일사가 강해 기온이 오르지만 밤에는 복사냉각으로 기온이 큰 폭으로 떨어져 일교차가 15도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다. 내륙을 중심으로는 아침 기온이 영하로 내려가 서리가 내리는 곳이 있겠다. 얼름이 녹는 시기인 만큼 지반과 공사장, 절개지 주변 안전사고도 주의해야 한다. calebcao@newspim.com 2026-03-05 13:08

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동