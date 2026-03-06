[오늘날씨] 전국 대부분 비·눈...수도권 미세먼지 '나쁨'

아침 최저기온 -2~9도·낮 최고기온 5~14도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 금요일인 6일은 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내릴 전망이다. 비·눈이 오전에 그치는 수도권에서는 미세먼지 '나쁨'이 예상된다.

기상청에 따르면 이날 전국 대부분 지역에서 비 또는 눈이 올 전망이다. 예상 강수량은 5~20mm고 예상 적설량은 1~10㎝다.

금요일인 6일은 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 오겠다. [사진=뉴스핌 DB]

아침 최저기온은 -2~9도로 예상된다. ▲서울 2도 ▲인천 1도 ▲수원 2도 ▲춘천 1도 ▲강릉 5도 ▲청주 2도 ▲대전 2도 ▲전주 3도 ▲광주 3도 ▲대구 6도 ▲부산 9도 ▲울산 7도 ▲제주 7도다.

낮 최고기온은 5~14도가 전망된다. ▲서울 6도 ▲인천 6도 ▲수원 6도 ▲춘천 7도 ▲강릉 9도 ▲청주 7도 ▲대전 8도 ▲전주 7도 ▲광주 9도 ▲대구 11도 ▲부산 14도 ▲울산 12도 ▲제주 9도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~1.5m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 서울·경기북부·경기남부·세종·충북·대구는 '나쁨', 그 밖의 권역은 '보통'으로 예상된다. 다만 대전·충남은 오후에, 호남권·부산·울산·경북·경남·제주권은 늦은 오후부터 '나쁨'으로 예상된다.

