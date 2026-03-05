수성구, 대구시 '지역·산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업' 공모 선정

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 '실무형 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 인재 육성 랩(Lab) 사업'이 대구광역시 주관 지역·산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업에 최종 선정돼 오는 4월부터 본격 추진된다고 5일 밝혔다. 이번 선정으로 수성구는 시비 9500만 원을 지원받아 총 1억 3600만 원의 사업비를 확보했다.

'실무형 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 인재 육성 랩(Lab) 사업'은 지역·산업에 적합한 일자리 사업 발굴을 통해 지역의 고용 문제를 해결하기 위한 것으로, 대구시 거주 미취업 청년 25명을 대상으로 운영된다. 수행기관으로는 (사)한국커리어혁신진흥원이 참여한다.

해당 사업은 기업 수요맞춤형 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 전문 기술 인력 양성 과정을 지원하고, 지역 내 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 인력 공급 활성화와 지역 청년에게 안정적인 취업 기회를 제공한다.

수성구는 대구시 '지역·산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업' 공모에 선정됐다.[사진=수성구] 2026.03.05 yrk525@newspim.com

특히, 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 집중 교육과 취업 교육을 병행하여 비전공자와 초보자도 실무자로 성장할 수 있도록 실무 중심 인재 육성 프로그램을 운영할 계획이다. 수성구는 비수도권 최대 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 집적단지인 수성알파시티가 위치해 관련 산업과 연계한 인재 양성과 공급에 최적화된 지역이다.

김대권 수성구청장은 " 수성알파시티를 적극 활용하여 청년들의 인공지능(AI)·소프트웨어(SW) 실무 역량을 강화하고 청년들이 취업할 수 있도록 지원할 계획"이며 "앞으로도 청년 취업과 지역 산업 발전을 위한 정책을 추진해 나가겠다"고 밝혔다.

이번 사업은 청년 취업 활성화와 함께 지역 산업 경쟁력 강화를 위한 중요한 기회로 평가되며, 향후 사업의 운영과 성과에 대한 기대가 높아지고 있다.

