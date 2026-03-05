익산시 '청년 자립지원' 본격화…32억 원 투입 

활력수당·지역정착·두배적금 참여자 모집

18~39세 청년 취업·정착·자산형성 지원

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 =전북 익산시가 취업 준비부터 지역 정착, 자산 형성까지 청년 자립을 지원하는 32억 원 규모 사업을 본격 추진한다.

시는 5일 지역 인재 유출을 막고 청년 생활 안정을 돕기 위해 '전북형 청년활력수당', '전북청년 지역정착 지원사업', '전북청년 함께 두배적금' 등 3개 사업 참여자를 모집한다고 밝혔다.

전북청년 함께 두배적금 안내[사진=익산시] 2026.03.05 lbs0964@newspim.com

대상은 익산시에 주민등록을 둔 18~39세 청년으로, 중위소득 및 근로 요건을 충족해야 한다.

청년활력수당은 미취업 청년에게 월 50만 원씩 6개월간 최대 300만 원을 지원하는 제도다. 구직활동비로 활용할 수 있으며, 취·창업 성공 시 50만 원을 추가 지급한다.

약 320명을 선발하며, 신청은 6일부터 20일까지 전용 누리집에서 접수한다.

지역정착 지원사업은 농업·중소기업·문화예술 등 6개 분야 재직 청년에게 월 30만 원씩 1년간 최대 360만 원을 지원한다. 약 480명을 선정해 5월 발표할 예정이다.

함께 두배적금은 청년이 매월 10만 원을 저축하면 시가 동일 금액을 매칭해 2년 만기 시 최대 500만 원을 마련할 수 있는 자산형성 사업으로, 200여 명을 선발한다. 금융교육과 재무 컨설팅도 제공된다.

특히 올해부터 청년활력수당과 지역정착 지원금 일부를 익산사랑상품권 '다이로움'으로 지급해 지역 소비 활성화와 선순환 효과를 도모할 계획이다.

시 관계자는 "각 사업은 선착순이 아닌 심사를 통해 선정한다"며 "요건을 확인해 기한 내 신청해 달라"고 당부했다.

