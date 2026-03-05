전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

2026.03.05 (목)
코스피·코스닥 '1000개' 종목 급등중, "패닉 바잉"

시총 상위주 일제 상승…시장 전반 '광범위한 반등'
반도체·바이오·로봇 동반 상승…테마 전반 매수세
"지정학 리스크 완화 기대…낙폭 과대 인식 매수"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 국내 증시가 5일 장 초반 급반등하며 시가총액 상위 종목을 중심으로 '전면 반등' 흐름을 보이고 있다. 특히 코스피와 코스닥 시장에서 시가총액 상위 1000위 종목 대부분이 상승하며 시장 화면이 '빨간불'로 채워지는 광범위한 상승 장세가 나타났다. 전날 급락 이후 투자심리가 빠르게 회복되면서 대형주부터 중소형주까지 매수세가 확산되는 모습이다.

5일 한국거래소에 따르면 오전 10시 54분 기준 코스피는 전일대비 464.05포인트(9.11%) 오른 5557.79에 거래되고 있다. 코스닥 지수는 전일 대비 105.32포인트(10.76%) 1082.58에 거래 중이다.

◆ 시가총액 상위 1000위 '빨간불'…대형주·중소형주 동반 반등

코스피 시가총액 상위 종목들의 상승세도 두드러졌다. 삼성전자는 전 거래일 대비 12.54% 오른 19만3800원에 거래되고 있으며, SK하이닉스는 13.07% 상승한 96만원에 거래 중이다. 현대차(13.77%), 삼성전자우(13.15%), LG에너지솔루션(8.49%), SK스퀘어(15.19%), 삼성바이오로직스(5.80%) 등도 동반 상승했다.

이와함께 기아(8.04%), 두산에너빌리티(14.52%), HD현대중공업(9.20%), KB금융(9.37%), 삼성물산(8.27%), 셀트리온(6.13%), 신한지주(5.86%), 삼성생명(8.10%), 현대모비스(9.15%), 미래에셋증권(20.88%), 고려아연(10.78%), 한화오션(13.36%) 등 주요 종목들이 강세를 보이고 있다. 

5일 오전 코스피·코스닥 시가총액 상위 종목. [사진=네이버 증권 캡쳐]

코스닥 시장에서도 상승 흐름이 확산됐다. 에코프로(17.94%), 알테오젠(10.09%), 에코프로비엠(15.82%), 삼천당제약(18.14%), 레인보우로보틱스(16.48%), 에이비엘바이오(11.84%), 리노공업(15.56%), 코오롱티슈진(15.15%), 리가켐바이오(10.13%), HLB(6.89%) 등이 일제히 상승했다.

이외에도 케어젠(12.11%), 원익IPS(20.09%), 펩트론(14.09%), 브로노이(8.17%), 이오테크닉스(18.40%), ISC(13.30%), 에임드바이오(16.18%), 메지온(8.82%), 올릭스(13.65%), HPSP(15.81%) 등 주요 종목들도 상승 흐름에 동참했다.

이날 장 초반에는 특정 업종에 국한되지 않고 대부분의 테마가 동반 상승하는 모습도 나타났다. 반도체를 중심으로 바이오와 로봇, 우주항공 등 성장주 테마 전반에 매수세가 확산되며 시장 상승 폭을 키우고 있다.

반도체 장비 업종이 26.44% 상승하며 가장 높은 상승률을 기록했다. 이어 제약·바이오(24.71%), 우주항공(23.86%), 로봇(23.09%), 반도체 후공정(22.82%) 등이 상위권에 올랐다. 이와 함께 핀테크(21.35%), 전자결제(21.31%), AI(인공지능)(20.30%), 쿠팡 관련주(20.62%) 등 플랫폼·기술 성장 테마에서도 강한 상승세가 이어지고 있다.

코스피·코스닥 시가총액 상위 1000위 중 온통 빨간불이 켜진 가운데 일부 종목만이 하락세를 나타냈다. 코스피 시장에서는 KSS해운(-0.66%), 대성산업(-1.42%), 대성에너지(-6.48%), 극동유화(-10.35%) 등이 약세를 보이고 있으며, 코스닥 시장에서도 펄어버스(-1.30%), 인트론바이오(-6.07%), 중앙에너비스(-2.74%), 한일사료(-8.20%), 지에스이(-12.47%), 남화산업(-0.38%), 로스웰(-1.86%) 등이 하락하고 있다.

[서울=뉴스핌] 양윤모 기자= 뉴욕증시가 美·이란 접촉설에 반등한 가운데 5일 오전 코스피가 전장 종가보다 607.43 포인트(11.93%) 상승하며 5700.97로 거래를 시작한 가운데, 서울 중구 하나은행 을지로본점 딜링룸에 CNN화면이 송출되고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 전장 대비 14.20원 하락한 1462.00원에 주간거래를 시작했다. 2026.03.05 yym58@newspim.com

◆ 간밤 뉴욕증시 반등 영향…전날 급락 이후 반발 매수

이날 상승세는 전날 급락 이후 낙폭 과대 인식에 따른 반발 매수세가 유입된 가운데 간밤 뉴욕증시 반등이 투자심리 회복을 이끈 영향으로 풀이된다.

앞서 국내 증시는 미국·이스라엘과 이란 간 군사 충돌 여파로 연이틀 급락했다. 코스피는 지난 3일 452.22포인트(7.24%) 하락한 데 이어 4일에는 698.37포인트(12.06%) 빠지며 단숨에 5000선까지 밀렸다. 이틀 동안 코스피(-18.43%)와 코스닥(-17.97%)의 하락률은 글로벌 주요 증시 가운데 가장 큰 수준이었다. 일본(-6.57%), 대만(-6.46%), 중국 선전종합(-3.76%) 등 주요 아시아 증시보다 낙폭이 훨씬 컸다.

하지만 국제유가가 진정 기미를 보이면서 투자심리는 빠르게 회복되는 분위기다. 코스피는 이날 157.38포인트(3.09%) 오른 5250.92로 개장한 뒤 상승 폭을 확대하며 장 초반 한때 5701.77까지 급등했다.

간밤 뉴욕증시는 상승 마감했다. 미국 정부의 유가 안정 조치로 원유 시장이 진정 기미를 보이면서 위험자산 선호 심리가 회복된 영향이다. 다우존스30 산업평균지수는 0.49% 상승했고 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수도 각각 0.78%, 1.29% 올랐다. 기술주 가운데 엔비디아는 1.66%, 마이크론 테크놀로지는 5.55% 상승했고 필라델피아 반도체지수도 1.93% 상승했다.

서상영 미래에셋증권 연구원도 "지정학적 이슈로 급락했던 글로벌 증시는 유가 안정 기대가 부각되면서 반발 매수세가 유입됐다"며 "반도체 등 기술주 중심으로 위험자산 선호 심리가 일부 회복되는 흐름"이라고 분석했다.

이경민 대신증권 연구원은 "전날 급락 이후 과도하게 위축됐던 투자심리가 완화되면서 반발 매수세가 유입되는 흐름"이라며 "반도체 대형주 상승이 시장 전반으로 확산되면서 지수 반등 탄력이 나타나고 있다"고 진단했다.

nylee54@newspim.com

사진
"한국 유조선 7척 호르무즈에 갇혀" [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 중동 전쟁 여파로 국내 정유업계 원유 수송선 7척이 호르무즈 해협에 묶여 있는 것으로 파악됐다. 국회 외교통일위원회 여당 간사인 김영배 더불어민주당 의원은 5일 국회의원회관에서 열린 '중동 현황 및 대미 관세 협상 관련 현안 간담회'를 마치고 기자들을 만나 이같이 밝혔다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 한정애 더불어민주당 정책위의장이 5일 오전 서울 여의도 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.03.05 pangbin@newspim.com 김 의원은 "우리 기업 배 7척이 현재 호르무즈 해협에 묶여 있다고 한다"며 "1대가 큰 규모로 보면 200만 배럴 정도 싣고 있는데 이는 대한민국 전체 석유 하루 소비량이다. 그게 많게는 7척까지 묶여 있는 상황이라 대책이 필요하다는 기업들의 요구가 있었다"고 말했다. 구체적으로 "HD현대오일뱅크 배 2척, GS칼텍스 배 1척 등이 묶여 있는 상황"이라며 "회사 입장에서는 정부 비축분을 활용할 수 있는 방안이 있는지와 상황에 대해 계속 긴밀하게 협의했으면 좋겠다는 요청이 있었다"고 밝혔다. 김 의원은 "정부에서는 208일치 비축분이 있다고 하지만 이것이 아주 구체적인 현장의 요구와 맞물려 시나리오가 작성될 필요가 있다는 요구가 있었다"고 "또 가스, LNG의 경우에는 보관이 잘 안 되는 특성이 있기 때문에 다변화가 점검될 필요가 있다는 제안도 있었다"고 말했다. 이어 "현재는 가스 수요가 피크인 겨울이 지나 봄으로 들어가는 시기여서 국내적으로는 민간 수요 부분이 어느 정도 적어질 것으로 생각이 돼서 그나마 다행이다"고 덧붙였다.  jeongwon1026@newspim.com 2026-03-05 09:55
사진
미 잠수함, 이란 구축함 격침 [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 피트 헤그세스 미국 국방장관은 4일(현지시간) 미 해군 잠수함이 인도양 스리랑카 인근 해역에서 이란 해군 구축함을 어뢰로 격침했다고 밝혔다. 승조원 180명 가운데 수십 명이 실종된 것으로 알려으며, 스리랑카 당국은 현재까지 30여 명을 구조했다고 전했다. 헤그세스 장관은 이날 워싱턴 국방부 청사에서 연 브리핑에서 "미 해군 잠수함이 인도양에서 이란 해군 군함을 어뢰로 공격해 침몰시켰다"며 "이번 작전은 대(對)이란 군사 작전 확대의 일환"이라고 말했다. 그는 "이란 군함은 국제 수역에 있어 안전할 것이라 생각했겠지만, 대신 어뢰에 맞아 침몰했다"며 "2차 세계대전 이후 어뢰로 적함을 침몰시킨 첫 사례"라고 말했다. 헤그세스 장관은 이어 "미국은 결정적이고 파괴적이며 자비 없이 승리하고 있다"고 주장했다. 뉴욕타임스(NYT)는 스리랑카 정부가 침몰한 선박이 이란 해군 구축함 아이리스 데나호(IRIS Dena)라고 밝혔다고 보도했다. 비지타 헤라트 스리랑카 외무장관은 국회 보고에서 "아이리스 데나호는 스리랑카 영해 밖 남부 갈레(Galle) 인근 인도양 해역을 항해하던 중, 현지시간 오전 5시 8분 조난 신호를 보냈다"고 밝혔다. 헤라트 장관은 스리랑카 해군과 공군이 조난 신호를 접수한 뒤 함정과 항공기를 급파해 구조 작업을 벌였다고 했다. 그는 "중상을 입은 승조원 32명을 구조해 남부 해안 도시 갈레의 카라피티야 병원으로 이송했다"고 덧붙였다. 스리랑카 해군 대변인 부디카 삼파트 대위는 기자회견에서 "선체는 아직 보지 못했지만, 사고 해역에서 기름띠와 구명정을 확인했고, 주변 해역에서 떠다니는 시신도 발견됐다"고 말했다. 그는 "나머지 승조원들을 찾기 위한 해상·항공 수색 작업을 계속하고 있다"고 덧붙였다. 이번 사건은 스리랑카 영해 밖 공해상에서 발생했지만, 헤라트 장관은 "스리랑카는 국제 해상 수색 및 구조 협약의 서명국으로서 인도적 책임을 다하기 위해 개입했다"고 설명했다. 아이리스 데나호는 이란 해군이 운용하는 주요 구축함 가운데 하나로, 현지 매체와 스리랑카 당국은 이 군함에 약 180명의 승조원이 승선해 있었다고 전했다. 이 선박은 지난달 인도에서 열린 국제 해군 합동훈련에 참가했던 것으로 알려졌다. 미국과 이스라엘은 지난 주말 이란의 군사·안보 기구를 겨냥한 공습과 미사일 공격을 시작한 이후, 이란의 해군 거점과 함정들을 잇따라 공격하고 있다. 인도양 스리랑카 인근 공해상에서까지 이란 해군 구축함이 격침되면서, 전쟁이 이란 주변 해역을 넘어 원양으로 확전되는 양상이라는 평가가 나온다. 미국 국방장관 피트 헤그세스가 2026년 3월 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 펜타곤에서 미국·이스라엘의 대 이란 간 군사작전과 관련해 브리핑을 하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] dczoomin@newspim.com 2026-03-05 00:04

