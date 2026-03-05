행안부, 재난현장 민·관 협력 강화...민관협력위원회 출범

[서울=뉴스핌] 김지나 기자= 행정안전부가 재난 현장에서의 민·관 협력을 강화하기 위해 제7기 중앙안전관리민관협력위원회를 출범시켰다.

행정안전부는 5일 정부세종청사에서 제7기 중앙안전관리민관협력위원회 민간위원을 위촉하고 전체회의를 개최했다고 밝혔다.

중앙안전관리민관협력위원회는 '재난 및 안전관리 기본법' 제12조의2에 근거한 법정 협의기구로, 재난 및 안전관리 분야의 민·관 협력 활동을 총괄한다. 공동위원장은 행안부 재난안전관리본부장과 민간위원장이 맡는다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

위원회는 평상시 재난·안전사고 위험요소를 점검하고, 주요 재난 발생 시 인적·물적 자원 동원, 인명구조, 피해복구, 주민 지원 등 재난관리 전 과정에서 시민사회 참여를 이끌어왔다.

실제로 2025년 경북·경남·울산 지역 초대형 산불 당시에는 3만2000여 명의 자원봉사자가 참여해 이재민 구호물자 제공, 대피소 급식·세탁 지원 등을 수행했다. 지난해 12월 29일 발생한 여객기 참사 때는 공항 내 봉사약국 운영 등 지원 활동이 이뤄졌다.

제7기 위원회는 기존 시설복구와 수색·구조 중심에서 벗어나 에너지·통신 복구와 피해주민 생활 안정까지 지원 범위를 확대했다. 참여기관도 기존 5개 분과 24개 기관에서 6개 분과 30개 기관으로 늘렸다.

기존 자원봉사·시설복구·수색구조·의료방역·기타 전문가 등 5개 분과 체계에 더해, 에너지·통신과 생활안정 분과를 신설해 보다 촘촘한 지원 체계를 구축했다는 설명이다.

아울러 산불·풍수해·한파·폭염 등 주요 재난 발생 시기에 맞춰 선제적으로 지원 활동에 나서고, 대형 재난 발생 시에는 '재난긴급대응팀'을 적극 운영해 현장 중심의 협력체계를 강화할 방침이다. 지난해 폭염 당시에는 재난긴급대응팀을 구성해 무더위쉼터 운영 실태 점검, 폭염 예방물품 배부, 피해 예방 홍보 등을 추진했다.

이날 전체회의에서는 최근 건조한 날씨로 산불 발생과 피해가 증가함에 따라, 봄철 산불 조심기간(1월 20일~5월 15일) 동안 필요한 민·관 협력 방안을 중점적으로 논의했다. 현장 예찰 강화, 주민 대피 지원, 자원 동원, 구호활동, 행동요령 홍보 등이 주요 과제로 제시됐다.

김광용 재난안전관리본부장은 "점차 대형화·복잡화되는 재난에 효과적으로 대응하기 위해서는 정부와 민간의 유기적인 협력이 필요하다"며 "중앙안전관리민관협력위원회가 재난 현장에서 즉각적이고 실질적인 민·관 협력체계로 자리매김할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com