'크레이지 투어' 시청자 반응 폭발 "오금이 찌릿찌릿"

지난달 28일 디즈니+에서 첫 공개된 '크레이지 투어'가 시청자들의 도파민 폭발 반응으로 눈길을 모으고 있다. '크레이지 투어'는 도파민과 스릴에 굶주린 비, 김무열, 빠니보틀, 이승훈이 전 세계 곳곳에 숨어있는 '크레이지'한 도전을 찾아 떠나는 지구상 가장 미친 여행 예능이다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 크레이지 투어 출연진. [사진=ENA] 2026.02.27

공개된 1회에서는 대한민국 최고 높이를 자랑하는 555m 서울 L월드타워 위를 등반하고, 호주 시드니에서 스피어 피싱(작살 낚시)과 약 135m 높이의 다리 정상까지 걸어 올라가는 '하버 브리지 클라이밍'에 도전하는 등 육해공을 넘나드는 아찔한 '크레이지' 루트가 펼쳐졌다.

이에 시청자들은 "안방에서 보는데도 오금이 찌릿찌릿", "도파민을 깨우러 가는 크레이지한 여행! 시작부터 크레이지 합니다", "오랜만에 도파민 삭 도는 예능", "회가 갈수록 점점 더 크레이지할 것 같은 예감" 등 지루한 일상에 활기를 불어넣는 짜릿한 도파민을 향한 높은 만족감을 드러냈다.

또한, 고등학교 동창인 비(정지훈)와 김무열의 찐친 케미부터 파격적인 내기를 제안하며 긴장감을 더하는 빠니보틀, 활력소 역할을 톡톡히 해내는 이승훈의 MZ 텐션까지. 멤버들 간의 유쾌한 케미스트리를 향한 반응 역시 뜨겁다.

'지구마불 세계여행'의 세계관을 확장한 스핀오프 프로그램으로, 잠들어 있던 도파민을 깨울 지구상 가장 '크레이지'한 여행과 각기 다른 매력을 지닌 네 출연진의 케미스트리로 기대를 높이는 '크레이지 투어' 는 매주 토요일 디즈니+에서 공개되며, 총 10개의 에피소드로 만나볼 수 있다.

