부산시, 도시브랜드 전용서체와 연계 시민공모체 공모전

'Busan is good' 슬로건 서체 제안

수상작, 도시브랜드 자산으로 활용

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 도시브랜드 전용서체 개발과 연계해 시민공모체 공모전을 열어 부산 정체성을 글자로 표현한다고 5일 밝혔다.

부산광역시 서체 디자인 공모전 포스터[사진=부산시] 2026.03.05

이번 공모는 시민이 글자 창작 주체가 돼 부산 모습을 표현하고 이를 도시 자산으로 축적하기 위해 마련됐다.

시는 'Busan is good' 슬로건과 연계한 세대별 서체 디자인을 제안받는다. 'GOOD'을 세계로 열린(Global), 누구에게나 열려있는(Open), 부산 고유 매력(Original), 활력 넘치는(Dynamic) 4개 가치로 확장해 세대·대상별 부산 모습을 글자로 표현하도록 했다.

공모는 손글씨 부문과 글자 디자인 부문으로 나뉜다. 참가 신청은 5일부터 4월4일까지 온라인 또는 오프라인(도시브랜드연구소으로 제출한다. 심사 후 4월 중 수상작 발표한다.

총 30개 작품을 대상·금상·은상 등으로 선정하며 상금 400만원 규모다. 대상작은 전문가 보완 후 '시민공모 서체'로 개발해 부산 도시브랜드 자산으로 활용한다. 자세한 내용은 공모전 누리집에서 확인 가능하다.

문정주 미래디자인본부장은 "시민 한 분 한 분이 부산 도시브랜드 주인공이 되는 의미 있는 시작"이라며 "시민 상상력과 창의성이 담긴 글자가 실제 도시브랜드 자산으로 개발돼 일상 속 부산 얼굴로 자리 잡도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com