국민체력인증센터 9곳 신규선정 총 96개소…"2030년까지 150개소 확충"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 국민체육진흥공단과 함께 2026년 국민체력인증센터 9개소를 새롭게 선정했다. 이로써 전국 국민체력인증센터는 총 96개소로 늘어나게 됐다.

문체부는 올해 초 지방자치단체를 대상으로 공모를 진행해 공간 확보와 접근성, 운영 여건, 이용 활성화 방안 등을 종합 평가해 최종 대상지를 선정했다. 선정된 센터에는 연간 총 1억 2천만 원 규모의 운영비와 인건비, 체력 측정 장비 등이 지원된다.

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 2030년까지 '국민체력인증센터'를 150개소로 확대하겠다고 밝혔다. [사진= 문체부] 2026.03.05 fineview@newspim.com

신규 선정된 9개소는 경기(과천·김포·남양주·용인), 대전 중구, 충남 논산, 울산 남구, 경남(거창·김해) 등으로, 대부분 오는 7월 개소할 예정이다. 김해체력인증센터는 6월 운영에 들어간다.

국민체력인증센터는 개인별·생애주기별 체력을 과학적으로 측정하고 맞춤형 운동처방 및 체력 증진 프로그램을 제공하는 '국민체력100' 사업의 핵심 인프라다. 체력 측정 인원은 2024년 33만 명에서 2025년 38만 명으로 늘었고, 체력증진교실 참여 인원은 같은 기간 139만 명에서 228만 명으로 급증해 전체 이용 인원이 전년 대비 54.5% 증가했다.

한국스포츠과학원 연구에 따르면, '국민체력100' 사업 참여자는 비참여자에 비해 1인당 연간 약 40만 원의 의료비 절감 효과를 얻는 것으로 나타났다.

김대현 문체부 제2차관은 "체력 측정 기반을 지속적으로 확충해 국민 누구나 가까운 곳에서 과학적 운동처방 서비스를 받을 수 있게 하겠다"라며, "문체부는 체력 수준에 맞는 운동 실천을 통해 '모두가 즐기는 스포츠'를 실현하도록 2030년까지 '국민체력인증센터'를 150개소로 확대하겠다"라고 밝혔다.

센터 이용을 희망하는 시민은 국민체력100 누리집) 또는 전화(02-1644-7110)를 통해 예약할 수 있다.

