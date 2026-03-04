보성군·몽골 우브르항가이도, 외국인 계절근로 협약

[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 보성군이 농촌 일손 부족 해결과 안정적인 인력 공급을 위해 몽골 우브르항가이도와 외국인 계절근로자 제도 운영 협약을 맺었다.
보성군은 4일 군청에서 우브르항가이도와 외국인 계절근로자 제도의 안정적 운영을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 농번기 인력난을 해소하고 합법적이며 지속 가능한 농업 인력 공급 체계를 구축하기 위해 추진됐다.
협약식에는 M. 바트조릭 우브르항가이도 부지사(도지사 권한대행)와 S. 다와수렝 노동복지서비스청 고용지원부장을 비롯해 현지 관계자 등 몽골 대표단 8명이 참석했다. 양 기관은 계절근로자 선발과 사전 교육, 입국 후 체류 및 인권 보호, 사후 관리와 지원 체계 구축 등 제도 운영 전 과정을 공동 책임 원칙 아래 협력하기로 했다.
또한 정기 실무협의를 통해 제도의 안정성과 지속 가능성을 높이기로 했다. 협약 후 대표단은 회천면 전일리 일대 농가와 숙소를 방문해 근로 예정지의 환경과 생활 여건을 점검하고, 안전하고 안정적인 근로 환경 조성을 위한 구체적 협력 방안을 논의했다.
보성군은 향후 인권 중심의 근로자 운영과 함께 문화·교육 교류를 확대해 단순 인력 교류를 넘어 상생과 신뢰 기반의 국제협력 모델을 구축할 방침이다.
chadol999@newspim.com