광주시, 주택 미니태양광 설치비 80% 지원

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 4일부터 '미니태양광 보급지원사업'에 참여를 희망하는 150여세대를 선착순 모집한다고 밝혔다.
미니태양광 보급지원사업은 광주시가 '2045 탄소중립 전환사회' 실현을 목표로 지난 2015년부터 추진됐다. 올해는 총 1억9000만원 예산을 투입한다.
미니태양광(300~1000W) 1개소 설치비는 80만~200만원으로, 광주시가 80%의 보조금을 지원한다.
신청 가구는 제품에 따라 약 16만~40만원 수준의 자부담(20%)만으로 직접 전기를 생산하는 '우리 집 발전소'를 가동할 수 있다.
지원 대상은 태양광발전이 가능한 광주지역 단독·공동주택 소유자 또는 관리주체다. 공동주택 거주자는 발코니 난간의 안전 여부를 확인하고 관리사무소 등 관리주체의 사전 동의를 반드시 받아야 한다.
300~1000W 규모의 미니태양광을 설치하면 일반 가구 기준 월 평균 약 45㎾h의 전기를 생산한다.
이는 900리터급 양문형 냉장고 1대의 월간 소비량에 해당하며, 매달 약 8000원 상당의 전기요금을 절감할 수 있다.
신청 방법은 광주시 누리집 모집 공고를 통해 확인하면 된다.
