전국 광역단체장 3월4일 일정

▲이장우 대전시장
- 2026 노인지도자대학 입학식(10:00 노인복지관)
- 가수원근린공원 복합생활관 개관식(14:00 복합생활관 다목적홀)
- 탄방동 행정복지센터 건립 사업 기공식(15:30 탄방동 1053번지 일원)
▲최민호 세종시장
- 3월 직원 소통의 날(9:00 여민실)
▲김태흠 충남지사
- 싱가포르 순방
▲이철우 경북 도지사
- 공식 일정 없음
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲박형준 부산시장
- 대중교통 이용 홍보 캠페인(08:20 서면역 일원)
- 중동 사태 관련 긴급 경제대책회의(09:20 12층 소회의실1)
- 청년 경제적 자립 성공을 위한 금융교육(14:00 1층 대강당)
- 외국인 의료기관 이용편의 향상 업무협약(14:30 국제의전실)
▲박완수 경남지사
- 경남 원전(SMR) 글로벌 성장 현장간담회(10:30 삼홍기계_창원시 마산 합포구 진북면 산단2길 52)
▲김두겸 울산시장
- 시니어초등학교 제4기 신입생 입학식(10:30 가족문화센터 대강당)
- 유홈(U home) 양정 준공식(15:00 양정동 776-4)
▲김영환 충북지사
- 충북역사문화연구원 특강(14:00 충북역사문화연구원)
▲유정복 인천시장
- 공식 일정 없음
▲김진태 강원도지사
- 통상업무
▲강기정 광주시장
- 광주전남 통합 순천시 상생토크(10:00 순천대)
- 공무직 정년퇴임식(14:00 비지니스룸)
▲김영록 전남지사
- 본회의(10:00 본회의장)
- 전남광주통합특별법 제정 기념 도민 보고대회(13:50 김대중 강당)
- 해양경찰정비창 준공 및 출범 기념식(14:00 해양경찰정비창)
▲김동연 경기도지사
- 통상업무
▲오영훈 제주도지사
- 통상업무
[전국종합=뉴스핌]