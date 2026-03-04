코나아이 "3개년 배당정책 공표...순이익 25% 이상 규모 주주환원 목표"

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 핀테크 기업 코나아이는 올해 사업연도부터 오는 2028사업연도까지 3개년 배당정책을 수립·공표했다고 4일 밝혔다.
회사에 따르면 연결 순이익의 25% 이상 규모의 현금배당으로 주주에게 환원하는 것을 목표로 하며, 기존 2024년 공시 정책인 연결 순이익의 20% 이상 규모에서 목표를 한 단계 상향했다. 이는 명확한 배당 목표를 3년 단위로 공표함으로써 주주들이 중장기적으로 배당 수준을 예측하고 투자 판단에 활용할 수 있도록 했다는 점에서 의미가 있다.
코나아이는 지난 3일 이사회에서 배당정책 수립안을 결의하고, 이를 한국거래소 공정공시로 공표했다. 이번 배당정책은 배당금의 재원을 구분하지 않으며, 세부 배당금액은 매 사업연도 결산 후 이사회 및 정기주주총회 결의를 통해 최종 확정된다.
특히 코나아이는 이번 정책의 핵심 원칙으로 실적 성장과 배당의 선순환을 내세웠다. 실적이 성장할수록 배당도 함께 늘어나는 구조로, 새로운 성장 동력 발굴부터 이익 창출, 배당을 통한 주주 환원, 재투자로 이어지는 선순환이 지속가능한 주주환원의 기반이라는 철학이다.
한편 코나아이는 앞서 1월 26일 이사회에서 제28기 결산배당으로 주당 1200원의 비과세 현금배당을 결정한 바 있다. 총 배당액 172억 4638만원으로 전년 대비 76.5% 증가한 역대 최대 수준이다. 이번 배당은 자본준비금 감액 398억원 재원을 활용한 감액배당 방식으로 진행돼 주주는 배당소득세 15.4%를 전액 면제받는다. 배당기준일은 오는 18일로, 정기주주총회 승인 후 최종 확정될 예정이다.
한편 코나아이는 2025년 연결 기준 매출액 3089억원, 영업이익 885억원을 기록하며 외형과 수익성 모두에서 큰 폭의 성장을 달성했다.
조정일 코나아이 대표이사는 "코나아이의 주주환원 원칙은 실적을 높이고 그 성과를 배당으로 주주 여러분과 나누는 것으로, 실적이 성장할수록 배당도 함께 늘어나는 구조가 전체 주주에게 가장 공평하고 지속가능한 방식이라고 확신한다"며, "이 선순환이 지속될 때 코나아이는 더 강한 기업이 되고 주주 여러분께 더 큰 가치로 보답할 수 있을 것"이라고 전했다.
