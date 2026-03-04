LS엠트론, '디자인콘 2026' 3년 연속 참가…최신 고속전송 기술 선보여

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LS엠트론은 지난달 25~26일(현지시간) 미국 캘리포니아 산타클라라 컨벤션 센터에서 열리는 기술 전시회 '디자인콘(DesignCon) 2026'에 3년 연속 참가해 최신 기술과 제품을 선보였다고 4일 밝혔다.
디자인콘은 매년 미국 캘리포니아 실리콘밸리에서 개최되는 30년 전통의 글로벌 기술 전시회로, IT·반도체·자동차 등 다양한 분야에서 약 140개 글로벌 부품·소재·장비·소프트웨어 기업이 참가해 최신 기술 트렌드를 공유한다.
특히 올해는 LS엠트론 전자부품사업부가 커넥터 사업을 시작한 지 40주년이 되는 해로, 전시 첫날인 지난달 25일 부스에서 캐주얼 네트워킹 프로그램인 'Beer Crawl' 행사를 열어 방문고객들과 함께 이를 축하하고 인공지능(AI) 시대 연결성을 강화하는 유무선 고속전송 기술과 협업 기회를 공유했다.
이번 전시에서 LS엠트론은 ▲0.175mm 피치 세계 최소형 B2B 커넥터 등 혁신 제품 ▲AI 용 하이퍼스케일 데이터센터를 위한 첨단 연결 솔루션 ▲EV, 자율주행차 등 차량용 올인원(16-in-One) 통합 스마트 안테나 솔루션 등을 공개하였다.
특히 LS엠트론은 차량용 올인원(16-in-One) 안테나 솔루션을 처음으로 선보이며, 미래 차량 환경에 최적화된 안테나 설계 경쟁력을 강조하였다.
또 이번 전시에서는 차세대 커넥터 기술과 고객 맞춤형 ODM·OEM 솔루션 역량을 집중 소개하였다. LS엠트론은 지난해 ODM/OEM 커넥터 분야에서 글로벌 커넥터 메이커들과 협력하여 설계부터 생산까지 성공적으로 수행하며 기술력을 증명했으며, 신뢰를 바탕으로 미래 동반성장을 위한 파트너십을 강화해 가고 있다.
송인덕 LS엠트론 전자부품사업부장 상무는 "AI 시대 핵심은 고속전송, 집적화, 소형화"라며 "당사의 소형화 노하우를 고속전송 기술에 접목하여 고객들이 신뢰할 수 있는 작지만 빠른 고성능 연결 솔루션 제품을 지속적으로 선보이며 고객들과 동반 성장할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
