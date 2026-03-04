[오늘의 정치일정] 3월 4일(수)

<대통령실>
-대통령
필리핀 국빈 순방
<통일부>
-장관
10:00 한독통일자문위원 위촉장 수여식 (정부서울청사 7층 대회의실)
-차관
10:30 한독통일자문위원 자문단 1차 회의 (정부서울청사 7층 대회의실)
<외교부>
-장관
필리핀 출장
-1차관
통상업무
-2차관
17:00 총리 주재 중동 상황점검회의
<국방부>
-장관
14:00 국군간호사관학교 졸업 및 임관식
-차관
통상업무
<국가보훈부>
-장관
통상업무
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-정청래 당대표
09:30 최고위원회의 (국회 본관 당대표회의실)
10:30 불기2570년 국회정각회 신춘법회 (국회도서관 대강당)
13:30 중앙당 및 시도당 공천관리위원장 연석회의 (국회 본관 당대표회의실)
-한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
10:30 2026년 국회 정각회 신춘법회
14:00 여의도연구원 주최 <여의도연구원 창립 31주년 연속 토론회 '글로벌 대전환 시대, 이재명 정부 정책: 평가와 전망'> (국회 의원회관 제2소회의실)
-송언석 원내대표
통상업무
<조국혁신당>
-조국 당대표
19:00 <조국의 선택> 저자와의 대화 (노무현 시민센터 지하 1층 다목적홀)
-서왕진 원내대표
14:00 <미래세대와 청년을 위한 탄소중립기본법 개정방향과 과제> 국회토론회 (국회의원회관 제2간담회의실)
<개혁신당>
-이준석 당대표
10:30 대한민국 미래혁신포럼 제7차세미나 (의원회관 제6간담회의실)
-천하람 원내대표
07:35 CBS-R 박성태의 뉴스쇼 출연
16:00 국세청 개청 60주년 기념식 (서울지방국세청)