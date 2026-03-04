뉴욕증시, 이란 사태 인플레이션 공포 재점화에 '흔들'...하락 마감

연준 위원들 '신중론' 가세
핀터레스트·타겟 급등
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 3일(현지시간) 미국 뉴욕증시가 이란 사태 장기화에 따른 인플레이션 재점화 공포로 큰 폭의 변동성을 보인 끝에 하락 마감했다. 장 초반 패닉에 가까운 폭락세를 보였던 주요 지수는 장 후반 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 군사적 보호를 제공할 것이라는 소식이 전해지며 낙폭을 상당 부분 만회했다.
이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 403.51포인트(0.83%) 내린 4만8501.27에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 64.99포인트(0.94%) 밀린 6816.63을, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 232.17포인트(1.02%) 하락한 2만2516.69로 집계됐다.
시장은 개장 직후 공포에 휩싸였다. 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대한 지상군 투입 가능성을 배제하지 않으며 전쟁 장기화 시나리오가 부각됐기 때문이다. 특히 이란혁명수비대(IRGC)의 호르무즈 해협 봉쇄가 고유가 상태를 고착화할 것이라는 우려가 지수를 끌어내렸다.
리퀴드넷의 제프리 오코너 미국 주식 시장 구조 책임자는 "군사 작전 장기화 가능성이 향후 몇 주간 시장에 부담을 줄 것"이라며 "과거 지정학적 충격을 무시해온 미국 시장도 전 세계 석유 소비량의 20%가 통과하는 호르무즈 해협 봉쇄 상황은 결코 간과할 수 없다"고 경고했다.
유가 폭등이 인플레이션을 다시 자극하면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 정책도 안갯속으로 빠져들었다. 원유 공급망 차질이 물가 상승으로 이어질 경우 올해 중반으로 예상됐던 금리 인하 재개는 물건너갈 수 있다는 진단이다.
존 윌리엄스 뉴욕 연방준비은행 총재는 이날 "유가 변동이 인플레이션을 높이고 성장을 둔화시키는 등 단기적으로 연준의 책무에 타격을 줄 수 있다"며 "미국 경제에 미칠 영향과 지속 기간을 신중히 지켜봐야 한다"고 강조했다. 닐 카시카리 미니애폴리스 연은 총재 역시 "며칠 전만 해도 정책 확신이 컸으나 이란 사태로 불확실성이 커졌다"며 금리 인하에 대해 조심스러운 입장을 내비쳤다.
노던 트러스트 애셋 매니지먼트의 조셉 타니오스 수석 투자 전략가는 "상황의 근본적 변화보다는 전쟁의 지속 기간이 에너지 가격에 미칠 영향에 대해 투자자들의 불안이 갈수록 커지고 있다"고 분석했다.
장 후반으로 갈수록 폭락하던 지수를 낙폭을 상당 부분 줄였다. 트럼프 대통령은 필요 시 미 해군이 호르무즈 해협을 통과하는 유조선을 직접 호위하겠다고 밝혔다. 이날 서부텍사스산원유(WTI) 4월물은 전장보다 배럴당 3.33달러(4.68%) 오른 74.56달러에, 브렌트유는 81.46달러에 각각 마감했다.
종목별로는 세일즈포스(1.62%), IBM(2.51%), JP모건체이스(0.89%) 등이 상승하며 낙폭 축소에 기여했다. 핀터레스트는 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트의 지분 확보 소식에 9.35% 급등했으며, 타겟은 어닝 서프라이즈에 힘입어 6.67% 상승했다. 반면 경기 민감주인 캐터필러는 3.90% 급락하며 대조를 보였다.
노스라이트 애셋 인베스트먼트의 크리스 자카렐리 최고투자책임자(CIO)는 "군사 행동은 단기 혼란을 야기하지만 개입 범위가 명확해지면 시장은 회복되는 경향이 있다"며 "트레이더들이 과잉 반응해 본질적 가치까지 내던지는 실수를 저지를 경우 이를 오히려 기회로 삼을 것"이라고 제언했다.
이날 '월가의 공포지수'인 VIX 지수는 전장보다 9.38% 뛴 23.45를 기록했다.
