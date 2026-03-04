[오늘날씨] 출근길 '쌀쌀'·한낮 '포근'…일교차 커

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 4일은 아침 출근길 기온이 0도 안팎으로 쌀쌀하지만 낮에는 10도 안팎으로 올라 포근한 날씨가 예상된다.
기상청과 케이웨더에 따르면 이날 한반도는 중국 북부지방에서 남동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들겠다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 1도 ▲인천 1도 ▲수원 -1도 ▲춘천 -3도 ▲강릉 2도 ▲청주 2도 ▲대전 1도 ▲전주 2도 ▲광주 2도 ▲대구 1도 ▲부산 4도 ▲울산 3도 ▲제주 8도다.
최고기온은 ▲서울 11도 ▲인천 9도 ▲수원 11도 ▲춘천 12도 ▲강릉 9도 ▲청주 12도 ▲대전 12도 ▲전주 12도 ▲광주 14도 ▲대구 13도 ▲부산 13도 ▲울산 12도 ▲제주 12도다.
에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'으로 예상된다.
전국이 대체로 맑겠고 강원영동과 경상권은 대체로 흐리겠다.
바다의 물결은 서해 앞바다 0.5~1.5m, 남해 앞바다 0.5~3.0m, 동해 앞바다 1.0~3.5m로 일겠다.
