[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 4일

◆상임위원회
10:00 문화체육관광위원회 전체회의(본관 506호)
10:00 대미투자특별법처리를위한특별위원회 전체회의(본관 430호)
14:00 대미투자특별법처리를위한특별위원회 법안소위원회(본관 431호)
◆의원실 세미나
08:00 전종덕 의원실, AI 정책과 진보적 입버 전략(의원회관 제3간담회의실)
09:30 임미애 의원실 등, 농협개혁의 바람직한 방향과 과제(의원회관 제8간담회의실)
09:30 최혁진 의원실 등, 조희대 탄핵의 필요성과 시급성(의원회관 제1소회의실)
10:00 서왕진 의원실 등, 미래세대와 청년을 위한 탄소중립기본법 개정방향과 과제(의원회관 제2간담회의실)
10:00 손솔 의원실 등, 사회상속제: 불평등 완화를 위한 상속개혁 방향 토론회(의원회관 제9간담회의실)
10:00 윤상현 의원실, 정치의 위기와 공화주의적 대안: 왜 지금 자유공화주의인가?(의원회관 제7간담회의실)
10:00 박상혁 의원실 등, 지속가능성 공시 로드맵, 코리아 프리미엄과 국제정합성을 위한 개선 방안(의원회관 제4간담회의실)
10:30 김기현 의원실 등, 박은식 前 비대위원에게 듣는다!: 보수는 호남에서 어떻게 살아남아야 하는가?(의원회관 제6간담회의실)
10:30 서미화 의원실 등, 우리나라 비만 환자의 미충족 의료 수요 반영을 위한 정책 토론회(의원회관 제5간담회의실)
13:30 윤후덕 의원실 등, "북한 제9차 당대회 분석과 남북관계 전망"(국회도서관 대강당)
13:30 남인순 의원실 등, 자동차보험 진료비 위탁심사 평가 및 제도개선 국회 토론회(의원회관 제3간담회의실)
13:30 이헌승 의원실 등, 화쟁(和諍) 다름을 넘어 공존으로(의원회관 대회의실)
14:00 조승환 의원실 등, 글로벌 대전환 시대, 이재명 정부 정책: 평가와 전망(의원회관 제2소회의실)
14:00 김영배 의원실 등, 대한민국 기본사회 통합돌봄이 기준입니다(의원회관 제2간담회의실)
14:00 김기웅 의원실 등, 미·북, 다시 만난다면…: 「북한 그리고 통일」 3월 세미나(의원회관 제1소회의실)
14:00 정동영 의원실 등, 지정학의 대전환! 미국의 NSS와 NDS, 한국의 대응전략: 동북아평화공존포럼 토론회(의원회관 제6간담회의실)
14:00 김남희 의원실 등, 해외 입양인의 친생가족 찾기 활성화를 위한 정책 세미나(의원회관 제7간담회의실)
14:30 이훈기 의원실 등, 지역·중소방송 콘텐츠 진흥의 패러다임 전환(의원회관 제11간담회의실)
15:00 김소희 의원실 등, AI·에너지데이터 산업 포럼 발족식 & 세미나(의원회관 신관 제1세미나실)
15:00 황명선 의원실, 황명선 의정보고회(건양대학교 명곡정보관 6층 무궁화장홀)
19:00 한준호 의원실, 국회의원 한준호 의정보고회(의원회관 대회의실)
◆소통관 기자회견
09:20 박주민 의원, [현안 관련 기자회견]
10:00 전현희 의원, [여성 관련 공약 발표 기자회견]
10:20 박수영 의원, [윤희숙 전 국회의원, 서울시장 출마선언 기자회견]
10:40 김상욱 의원, [현안 관련 기자회견]
11:00 박선원 의원, [현안 관련 기자회견]
11:20 권칠승 의원, [경기도 정책 발표 기자회견]
13:40 김영배 의원, [현안 관련 기자회견]
14:00 정혜경 의원, [부산 연제구 청소업체의 30년 독점 카르텔 및 연제구청 비정상적인 공개입찰 정상화 촉구 기자회견]
14:20 정을호 의원, [초광역 교육협력 체계 구축 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 불기2570년 국회정각회 신춘법회 / 국회도서관 대강당
13:30 중앙당 및 시도당 공천관리위원장 연석회의 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
09:30 최고위원회의
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
10:30 2026년 국회 정각회 신춘법회
(국회도서관 대강당)14:00 여의도연구원 주최 <여의도연구원 창립 31주년 연속 토론회 '글로벌 대전환 시대, 이재명 정부 정책: 평가와 전망'>
(국회 의원회관 제2소회의실)
*송언석 원내대표
통 상 업 무
◆조국혁신당
*조국 당대표
19:00 <조국의 선택> 저자와의 대화 / 노무현 시민센터 지하 1층 다목적홀(서울 종로구 창덕궁길 73)
*서왕진 원내대표
14:00 [토론회] <미래세대와 청년을 위한 탄소중립기본법 개정방향과 과제> 국회토론회 / 국회의원회관 제2간담회의실
◆개혁신당
* 이준석 당대표
10:30 대한민국 미래혁신포럼 제7차세미나 / 의원회관 제6간담회의실
* 천하람 원내대표
07:35 CBS-R 박성태의 뉴스쇼 출연
16:00 국세청 개청 60주년 기념식 / 서울지방국세청
