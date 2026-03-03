예술위 창작산실, '해녀 연심' '성인물' '봄을 안고 온 아이' 등 3월 개막

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = '18회 공연예술창작산실 올해의신작'이 1월부터 이어진 34편의 신작 여정을 마무리하는 5차 라인업을 발표했다.
3일 오후 2시 대학로 예술가의집 다목적홀에서 열린 '5차 시기별 기자간담회'에서는 연극, 무용, 전통예술, 음악 등 총 4개 장르, 6개 작품이 공개됐다. 이번 5차 무대는 3월 13~29일 아르코예술극장과 대학로예술극장에서 순차적으로 공연되며, 18회 창작산실의 피날레를 장식한다.
이번 라인업은 여고 배구 선수들의 불안, 제주 해녀 어머니의 시간, 인간과 기계의 경계, 동화적 상상력과 자연의 이미지 등 동시대의 다양한 화두를 무대 위에 펼친다.
◆연극 : 청소년의 불안과 어머니의 시간이 교차하는 여성 서사
연극 부문에서는 여고 배구 괴담을 매개로 한 청소년의 불안과, 타국에서 이어진 제주 해녀 어머니의 시간을 통해 여성 서사를 조명한다.
'디사이딩 세트' (3월 13~22일, 아르코예술극장 소극장)는 유영여고 배구부 괴담을 바탕으로 사라진 유니폼과 선수들의 내밀한 고민을 따라간다. '포용적이지 않은 스포츠계'와 '안전하지 못한 세계'에 대한 질문을 던지며, 청소년들의 불안한 현실을 응시한다.
'해녀 연심' (3월 14~22일, 대학로예술극장 대극장)은 제주 4.3 사건을 피해 오사카로 출가물질을 떠나 타국에서 살아온 해녀 어머니의 삶을 따라간다. 제주에 남겨진 딸은 다섯 살 때 헤어진 엄마의 위독 소식을 듣고 손녀딸과 함께 오사카로 향하며, 오래된 그리움 속에서 세대를 잇는 가족의 기억과 정체성을 되짚는다
◆ 무용 : 인간-기계·일상-무대의 경계를 재구성하는 신체 실험
무용 부문은 신체와 시각적 장치를 통해 감각의 범위를 확장하며, 인간과 기계, 일상과 무대의 경계를 재구성하는 동시대적 신체 실험을 선보인다.
'X' (3월 19~22일, 아르코예술극장 대극장)는 생명과 기계의 융합을 통해 금속과 신체가 분리 불가능한 혼종으로 변모하는 과정을 구현한다. 경계 붕괴의 순간 탄생하는 '유사 생명'을 통해 생명과 비생명의 새로운 가능성을 질문한다.
'성인물' (3월 27~29일, 대학로예술극장 소극장)은 감정을 억누르고 책임을 감내해 온 '보통의 어른들'을 조명한다. 팝업 무대와 라이브 시네마를 활용해, 일상 속에 눌러두었던 감정이 미세하게 흔들리는 순간을 포착한다.
◆ 전통예술 & 음악 : 동화적 상상력과 자연의 이미지로 확장하는 전통의 언어
전통예술과 음악 부문은 동화적 탈춤 무대와 자연을 오케스트라로 풀어낸 신작을 통해 전통의 언어를 현대적으로 확장한다.
전통예술 '봄을 안고 온 아이' (3월 20~22일, 대학로예술극장 소극장)는 "벚꽃은 왜 지지 않고 흩날릴까?"라는 질문에서 출발한다. 탈춤의 신명과 서정성을 결합해 아픈 소녀를 구하기 위한 아이의 사계절 모험을 동화적으로 풀어낸다.
음악 'Four Pieces for Orchestra(포 피세스 포 오케스트라)' (3월 27~29일, 아르코예술극장 대극장)는 현대음악 작곡가 최진석의 신작으로 파도·어둠·빛·바람을 네 개의 장으로 구성해, 자연의 격렬함과 고요를 장엄한 오케스트라 선율로 그린다.
한편, 창작산실은 제작부터 유통까지 단계별 지원을 통해 연극, 창작뮤지컬, 무용, 음악, 창작오페라, 전통예술 등 기초 공연예술 분야의 우수 신작을 발굴·육성하는 한국문화예술위원회의 대표적인 지원사업이다.
