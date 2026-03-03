포항시, '영일만항 북극항로' 선점...동북아 물류중심지 도약

북방지역 물류기업과 소통채널 확보...포항영일만항 중심 북방물류 저변 확대
[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '북극항로 관문' 선점에 나선 경북 포항시가 다자간 MOU를 맺고 '영일만항~러시아'를 잇는 동북아 물류 중심지로 도약한다.
포항시는 3일 ㈜포항영일신항만(PICT) 대회의실에서 경북도와 함께 동북아 해상물류 거점항 조성위한 업무협약(MOU)을 체결했다.
이 협약에는 포항영일신항만(PICT), ㈜코르웰, RusTrans Group, 국제산업기업가연맹(ICIE) 등 총 6개 기관이 참여했다.
협약식에는 김성태 ㈜코르웰 대표와 예브게니 주라블레프 RusTrans Group LLC 아시아 지역대표, 예브게니 루세츠키 ICIE 부위원장 등 30여 명이 참석해 북방 물류망 구축에 대한 의지를 다졌다.
6개 기관은 이번 협약을 통해 '영일만항-러시아 극동항만' 간 정기 및 부정기 항로 개발, 북방항로에 연계된 국제물류체계 구축, 선박 수리조선소 및 항만 서비스 산업 공동 개발 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.
포항시는 영일만항의 지리적 장점과 러시아 현지 물류망, 글로벌 네트워크의 결합으로 북극항로 시대의 관문항으로서 주도권을 확보할 계획이다. 이를 통해 북방 경제권 진출을 위한 효과적인 소통 채널을 만든다는 구상이다.
협약에 참여한 RusTrans Group LLC는 러시아 극동 지역과 중국의 주요 항만을 연결하는 정기 컨테이너 노선을 운영하는 물류 전문 기업이다. 포항시는 RusTrans의 인프라를 통해 북극항로 상용화를 위한 최적 물류 루트를 개발하고, 실질적인 물동량 유치 기반을 다질 방침이다.
이번 ICIE와의 협력은 포항의 북극항로 전략이 글로벌 시장에서 신뢰를 얻는 계기가 될 것으로 기대된다. 포항시는 ICIE의 광범위한 네트워크를 활용해 북방 시장 진출을 원한 기업을 유치하고, 해양 산업 국제 협력을 확대할 예정이다.
장상길 포항시장 권한대행은 "이번 협약은 포항이 동북아 물류 중심지로 도약하는 중요한 첫걸음이 될 것"이라며 '참여 기관들과의 적극적인 소통을 통해 영일만항의 활성화와 지역 경제 발전에 기여할 것"이라고 강조했다.
포항시는 향후 실무협의체를 구성해 북극항로 시대에 맞는 실행 계획을 세우고, 북방 물류 시장의 핵심 거점으로 자리 잡을 예정이다.
nulcheon@newspim.com