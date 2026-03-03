BNK금융그룹, 중동 사태 피해 기업 2000억원 규모 긴급 금융 지원

유가 상승 속 리스크 관리 체계 강화
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK금융그룹이 중동 지역 군사 긴장 고조로 인한 글로벌 금융시장 불확실성 확산에 대응하기 위해 '그룹 위기상황관리위원회'를 가동했다.
BNK금융은 3일 주요 경영진이 참석한 가운데 긴급 회의를 열고 중동 사태가 국내외 금융시장과 실물경제에 미칠 영향을 점검했다고 밝혔다.
그룹은 위기관리위원회를 중심으로 전사적 리스크 분석 체계를 즉시 가동하고, 유동성 확보와 자산 건전성 관리, 시장 리스크 대응 역량 강화를 단계적으로 추진하기로 했다.
국제 유가와 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 압력, 금융시장 변동성 심화를 주요 점검 과제로 삼았다. 그룹은 글로벌 금융시장 모니터링을 상시화하고 계열사 간 리스크 관리 협력을 강화하기로 했다.
BNK금융은 지역 기업 지원에도 나선다. BNK부산은행과 BNK경남은행은 중동 사태로 피해를 입은 수출입 거래 기업 및 협력업체 지원을 위해 각각 1000억 원 규모의 피해 복구자금을 새로 편성했다. 피해 기업에는 업체당 최대 5억 원 한도로 신규 자금을 지원하고, 기존 대출에는 만기 연장과 분할상환 유예 등 금융부담 완화 조치를 병행한다.
양 은행뿐 아니라 전 계열사도 중동 리스크에 노출된 기업의 피해 현황을 실시간 파악하며, 각 사업 특성에 맞춘 맞춤형 금융지원 방안을 순차적으로 시행할 예정이다.
BNK금융 관계자는 "중동 지역의 긴장 고조는 우리 경제와 금융시장에 직접적인 영향을 줄 수 있는 중대한 변수"라며 "지역금융의 핵심 축으로서 그룹 전 계열사의 역량을 모아 선제적 리스크 관리를 강화하고 피해 기업이 신속히 회복할 수 있도록 실질적 지원에 나서겠다"고 말했다.
