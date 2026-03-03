광주시, 일자리 확대로 '청년 유출' 대응…1조 5164억원 투입

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 미래 전략 산업을 중심을 일자리를 창출해 '청년이 머물고 싶은 도시'로 체질을 전환한다.
광주시는 3일 시청 중회의실에서 고광완 행정부시장 주재로 인구정책위원회를 열어 총 1조 5164억원 규모의 '2026년 광주광역시 인구정책 시행계획'을 심의·의결했다고 밝혔다.
광주시는 미래전략산업과 청년 지원 정책을 결합해 양질의 일자리를 창출하고, 청년이 광주에 안정적으로 정착할 수 있는 기반을 강화하는 데 역량을 집중할 방침이다.
올해 인구정책은 ▲아이키움 안심사회 조성 ▲일자리 중심 인구 유입 ▲활력있는 도시공간 조성 ▲미래 인구구조 적응력 제고 등 4대 전략, 135개 세부과제로 추진된다.
특히 자율주행 실증사업과 반도체 첨단패키징 실증센터 구축을 통해 미래전략산업 경쟁력을 확보하고, 인공지능(AI) 의료산업 실증·상용화 생태계 구축, 미래모빌리티산업 생태계 조성 등을 통해 산업 기반을 확대한다.
또 암(Arm) 스쿨 설립과 라이즈(RISE: 지역혁신 중심 대학지원체계) 운영으로 기업 수요 맞춤형 인재를 양성해 지역 내 취업으로 연결한다는 계획이다.
고광완 행정부시장은 "오는 7월 320만 전남광주특별시가 출범함에 따라 더 많은 사람과 기업이 광주로 오는, '인 서울'이 아닌 '인 전남광주'의 시대가 열린다"며 "기업하기 좋고, 일자리가 만들어지고, 문화생활을 마음껏 향유하는 부강한 신경제특별시를 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.
