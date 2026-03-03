인천 '해사국제상사법원 유치 성공' 보고회…유정복 "시민 협력 성과"

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시는 3일 인천시청 중앙홀에서 해사국제상사법원 설치 법률안의 국회 통과를 기념하는 '해사국제상사법원 유치 성공 시민보고회'를 개최했다.
이날 행사에는 해사법원 인천유치 범시민운동본부 관계자와 항만·물류 업계 및 법조계 인사, 시민 등 150여명이 참석, 해사법원 유치를 축하했다.
유정복 인천시장은 "해사국제상사법원 유치는 인천시민의 간절한 염원과 위대한 힘으로 이뤄낸 역사적인 성과"라며 "100만 서명운동과 토론회로 시민 의지를 모아준 범시민운동본부와 여야 초당적 협력에 감사드린다"고 말했다.
시는 법원 설치로 국내외 소송 당사자 방문과 법률 서비스 수요 증가를 통해 고부가가치 일자리 창출과 지역 경제가 활성화 되고 신속·전문 해사 사법 서비스로 인천이 글로벌 해양도시로 발돋움 하는 기틀이 될 것으로 기대하고 있다.
해사국제상사법원은 2028년 3월 1일 개원 예정이며 시는 법원행정처 등과 협의하며 전문 인력 양성과 인프라 구축에 나선다는 방침이다.
