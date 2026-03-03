[WBC] '어머니의 나라' 택한 더닝·위트컴·존스...한국계 빅리거 예열 완료

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자=2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 앞두고 새롭게 야구 대표팀에 합류한 '한국계 메이저리거' 3인방이 오릭스를 상대로 좋은 모습을 보이며 예열을 마쳤다.
대표팀은 지난달 28일 메이저리그(MLB)에서 활약하는 선수 6명이 일본 캠프에 합류하며 완전체 구성을 마쳤다. 이중어머니가 한국 국적을 가진 투수 데인 더닝(시애틀), 내야수 셰이 위트컴(휴스턴), 외야수 저마이 존스(디트로이트)도 있었다. 부모의 혈통을 근거로 대표팀을 선택할 수 있다는 WBC 규정에 따랐다.
더닝은 빅리그 통산 136경기 28승 32패 평균자책점 4.44를 기록한 베테랑 투수다. 위트컴은 휴스턴 산하 마이너리그에서 통산 127홈런 112도루를 기록한 기대주다. 최근 메이저리그에서 두 시즌 동안 40경기에 출전해 타율 0.178에 머물렀지만, 지난해 트리플A에서는 타율 0.267, 25홈런, 64타점, OPS(출루율+장타율) 0.869를 기록하며 장타력을 입증했다. 존스는 2025시즌 72경기 타율 0.287, 7홈런, 23타점, OPS 0.937을 기록하며 디트로이트 타선의 활력소 역할을 했다.
이들은 2일과 3일 일본 오사카 교세라돔에서 일본 프로야구의 한신 타이거스와 오릭스 버펄로스를 상대하며 컨디션을 최종 점검했다.
한신전에는 위트컴과 존스가 각각 2번과 4번타자로 선발 출전했다. 하지만 두 선수의 활약은 기대 이하였다. 위트컴은 3타수 무안타에 머물렀다. 존스는 세 타석에서 내야 안타 1개를 기록했다. 특히 1회 대표팀의 1, 3, 5번인 김도영, 이정후, 문보경이 모두 안타를 쳤지만, 두 선수가 진루타조차 치지 못한 게 아쉬웠다.
주춤한 둘은 오릭스전에서 부활했다. 대표팀이 6-3으로 앞선 5회초 1사 위트컴은 야마다 노부요시를 상대로 1점 솔로포를 기록했다. 이날 전 타석에서도 좌익수 뜬공과 삼진에 그쳤기에 홈런이 더욱 반가웠다.
존스는 2회 몸에 맞는 공으로 출루한 후 2루 도루에 성공했다. 이어 4회초 좌익수 앞 안타로 평가전 두 번째 안타를 기록하며 타격감을 끌어올렸다.
한국계 선수 중 유일한 투수인 더닝은 오릭스 전에서 선발로 나서 3이닝 3안타 1탈삼진 무실점을 기록하며 호투했다. 특히 3회말 위기관리 능력이 빛났다. 김주원(유격수)과 김혜성(2루수) 키스톤 콤비의 연속 실책으로 무사 1, 3루 위기를 맞았으나, 내야 뜬공 2개, 유격수 땅볼로 오릭스 타자들을 잡아냈다.
현재 김도영과 안현민 등 국내파 선수들의 타격 컨디션이 절호조에 달한 상황이다. 여기에 빅리거의 화력까지 더해진다면 대표팀은 강력한 타선을 앞세워 투수들의 부담을 줄일 수 있다. 이날 더닝은 단 37구만을 던졌다. WBC가 1라운드에서 한 선수의 최다 투구 수를 65구로 제한한 만큼 더닝의 투구 수 조절 능력도 대표팀 마운드에 큰 보탬이 될 수 있다.
한국은 이날 오후 일본 도쿄로 이동, 오는 5일 도쿄돔에서 열리는 WBC 조별리그 C조 1차전 체코와 경기를 준비한다. WBC 2라운드 진출을 노리는 대표팀에 한국계 빅리거 3인방이 큰 보탬이 될 것으로 기대를 모으고 있다.
