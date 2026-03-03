中东冲突升级 现代汽车密切关注沙特工厂建设情况

纽斯频通讯社首尔3月3日电 在伊朗与美以军事冲突向周边地区扩散的情况下，韩国现代汽车正密切关注事态发展，以评估对去年在沙特阿拉伯动工的中东首个生产基地可能产生的影响。若军事冲突在短期内结束，预计工厂建设将持续推进；但若事态升级为大规模战争，则可能波及工厂建设进度。

现代汽车沙特工厂设计图。【图片=现代汽车提供】

据外媒及业界3日消息，伊朗为报复美国和以色列于上月28日发起的空袭，向驻有美军基地的沙特阿拉伯、巴林、科威特、阿联酋等周边国家发射导弹。尤其是攻击范围不仅限于美军设施，还扩大到机场、酒店、公寓等交通基础设施及民用住宅和商业设施，已导致当地多名平民伤亡。

阿联酋等海湾国家强烈谴责伊朗，甚至暗示可能采取军事行动。外界担忧，若海湾国家与伊朗正式开战，冲突可能扩大为中东战争。

美国总统特朗普当地时间2日表示："预计此次行动将持续4至5周，但我们有能力将行动持续更长时间。"

现代汽车自2018年起全面停止在伊朗的销售业务，因此目前未遭受直接损失。

然而，现代汽车正密切关注去年动工的沙特生产法人工厂情况。该工厂尚未投产，暂无直接损失，但若冲突升级为中东战争，或因霍尔木兹海峡风险加剧，对工厂建设及未来生产产生间接影响。

现代汽车去年5月与沙特主权财富基金（PIF）共同设立合资法人HMMME，正在萨勒曼国王汽车集群建设其中东首个生产基地。股权结构为现代汽车持股30%，沙特PIF持股70%。现代汽车计划将该工厂建设为年产量5万辆规模、辐射快速成长的中东及非洲地区的区域生产基地，目标今年第4季度投产。

有观测认为，若战争长期化或霍尔木兹海峡遭封锁，导致海运运费、油价及物流风险上升，可能因半成品零部件采购延迟、运费上涨等因素影响工厂建设进度及初期投产成本。据悉，尽管沙特当地机场已关闭，但工厂建设工人等当地常驻人员仍正常出勤，公司正密切关注事态发展。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社